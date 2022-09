Top 14 - UBB : Toulouse pour un rendez-vous

Malgré deux demi-finales en deux ans, l'UBB n'est pas citée cette fois parmi les favoris. Une deuxième partie de saison trop irrégulière, des tensions internes qui ont pollué l'atmosphère, un recrutement moins clinquant que chez d'autres. L'UBB a perdu du crédit au jeu des pronostics.

Pas forcément du goût du jeune talonneur Maxime Lamothe. "Agaçant oui parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle. Mais nous on est sûrs de nos forces, on est sûrs de ce qu'on vaut et on fera tout pour atteindre nos objectifs."

Tu bosses tranquille dans ton coin - Rémi Lamerat

Avec quelques années de plus au compteur, le centre Rémi Lamerat relativise. "Pour avoir connu ça avec Castres, c'est pas mal. Tu bosses tranquille dans ton coin. D'avoir moins de couverture médiatique ça permet aussi d'être un peu plus serein quant à la pression qu'il peut y avoir sur nos épaules."

L'UBB a quand même quelques certitudes. Sur son jeu qu'elle a fait évoluer cet été pour essayer d'être moins lisible. Sur la qualité et la profondeur de son effectif malgré quelques départs importants (Paiva, Picamoles, Trinh-Duc, Seuteni, Lam). Et sur l'expérience d'un groupe qui arrive à maturité selon son manageur Christophe Urios. "On est dans la quatrième année, c'est celle où on doit se payer. Se payer des efforts qu'on fait, de l'évolution du club, de notre niveau. Ce que j'attends, c'est qu'on continue à confirmer ce qu'on fait depuis trois saisons. Faire des matches de phase finale, jouer le plus haut possible, voilà ce que j'attends."

Cette année encore, l'Union sera, sauf accident, un candidat crédible au Top 6. Elle tentera de le rappeler en envoyant ce dimanche soir un message face à Toulouse.