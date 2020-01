Top 14 - Union Bordeaux-Bègles : "Toulouse sait très bien jouer ces périodes-là"

Bordeaux, France

Après son intermède européen réussi, l'UBB revient au Top 14 avec un déplacement chez le champion de France en titre, un des seuls terrains qui résiste encore à l'Union. Depuis sa montée en 2011, elle ne s'y est jamais imposée. A Ernest-Wallon ce dimanche (16h50), l'UBB actuelle leader se sait attendue. Et l'absence des internationaux, Tournoi oblige, ne change rien à la donne pour Frédéric Charrier, entraîneur des arrières. Au contraire, avertit-il : il faut se méfier d'un Stade Toulousain amputé.

Même s'ils sont handicapés sur le papier, ils savent très bien jouer ces périodes-là.

Toulouse, un des poids lourds du Top 14, a appris à composer avec les absences pour cause de sélection nationale. "Toulouse est habituée à jouer ces périodes-là et à être performante. Vous prenez le classement, c'est toujours une des équipes qui prend le plus de points [dans ces moments-là]" note Frédéric Charrier. L'UBB, elle aussi amputée, s'attend à un match âpre, le premier d'une grosse série.

On a quatre gros morceaux qui arrivent, il faut être capable de prendre des points sur ces quatre matchs.

Toulouse, Lyon, Clermont et Castres : c'est un bloc relevé qui attend l'Union Bordeaux-Bègles jusqu'à la fin du mois de février. Elle aussi devra composer avec les absences. Frédéric Charrier est confiant. "On a joué sans les internationaux la semaine dernière, on s'est préparé à ça. Il faut faire avec. En début d'année, il y avait la coupe du monde, puis les coupures avec la Challenge Cup. On doit s'adapter."

Des internationaux tout de même à Toulouse ?

Pour se préparer au mieux à Toulouse, l'UBB se met au vert et partira vendredi pour Montauban. Des internationaux pourraient-ils être du voyage ? Ce jeudi, le XV de France conservera 28 joueurs pour le stage à Nice avant le 1er match du Tournoi face à l'Angleterre (2 février). Le staff tricolore va donc libérer 14 joueurs. Des internationaux girondins comme toulousains pourraient être de la partie dimanche. "Sur deux jours, on peut travailler. Il faut surtout bien calibrer la charge de travail" juge Frédéric Charrier. "Les joueurs ne sont pas partis depuis longtemps (...) ils vont vite entrer dans la rotation."