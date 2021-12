Top 14 : UBB-Toulouse, "un match de seigneurs" pour Urios

Après sa brillante victoire au Racing 92, l'UBB se mesure à ce qui se fait de mieux en Top 14 et peut-être même en Europe. Le duel face à Toulouse offrira à son vainqueur la première place du classement. Mais Christophe Urios espère qu'il sera aussi révélateur des progrès de l'Union ces dernières années.

France Bleu : comment s'est passée cette semaine ?

Christophe Urios : Normalement bien. On n'a pas voulu rentrer trop tôt dans le match. On est frais, comme le temps. On est plutôt bien, pas tendu, pas sous pression, c'est assez fluide. On verra demain.

Aujourd'hui, on ne peut pas se comparer à Toulouse, ce n'est pas possible. Il faut faire preuve d'humilité. L'année dernière on a fait une saison incroyable mais il y en a eu une. Toulouse, c'est tous les ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition.

Est-ce que vous êtes revenu sur les quatre défaites de la saison dernière ?

Non, on n'en a pas parlé. On sait que ça a existé, qu'on n'a pas réussi à les battre. Mais je sais qu'on peut les battre. C'est là-dessus qu'on a insisté. La crainte, c'est d'être pris par les émotions dans un stade archi-comble avec une attente forte. C'est un match important pour le club, pour le staff, pour les joueurs évidemment. C'est un vrai beau rendez-vous. C'est u n match importantissime. C'est plus que le premier contre le second, c'est plus qu'un match face à Toulouse. Après les saisons qu'on a vécues, notamment avec le Covid où on n'a pas pu accrocher les gens, c'est un match de seigneurs.

Ça devient un classico ?

Peut-être... C'est bien les rivalités.

L'UBB s'installe petit à petit dans les clubs qui comptent en Top 14. © Radio France - Justine Hamon

A l'issue de ce match, on saura si l'UBB a franchi un cap ?

Il y aura une vie après ce match. Ça validera le très bon match qu'on a fait à Paris. Mais c'est à la fin de saison qu'on verra si on a franchi un cap. C'est un match très important par rapport à notre histoire. Ce qui s'est passé avec Toulouse, la proximité, ça crée de l'émulation.

Qu'est-ce que Toulouse fait mieux que l'UBB aujourd'hui ?

C'est un grand club. C'est le plus grand club français et peut-être européen. Et c'est lié à la culture de la gagne. Ils ont gagné, nous on n'a jamais rien gagné pour le moment. J'y vois une différence énorme. Ils nous inspirent dans la façon de travailler, dans la façon de construire leur club, dans la formation aussi. Il y a la culture de la gagne dès le plus jeune âge. Les jeunes passent les étapes les unes après les autres, il y a toujours une concurrence terrible et quand ils arrivent chez les pros, ils sont prêts. C'est ça la grande différence. On a besoin encore de continuer à progresser. Aujourd'hui, on ne peut pas se comparer à Toulouse, ce n'est pas possible. Il faut faire preuve d'humilité. L'année dernière on a fait une saison incroyable mais il y en a eu une. Toulouse, c'est tous les ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition.