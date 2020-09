Top 14 - UBB : "Un bon premier pas" pour Jefferson Poirot

Pas encore prête, l'Union Bordeaux-Bègles a dû s'employer ce samedi pour venir à bout (25-20) de Brivistes accrocheurs. Mais elle assure l'essentiel et lance sa saison sur une victoire avant de basculer sur la coupe d'Europe.

"Je suis content". C'est le sentiment de Christophe Urios à l'issue d'un match que l'UBB a dominé mais qu'elle aurait aussi pu perdre quand Brive est revenu à deux longueurs (22-20) et qu'il a fallu jouer les quatre dernières minutes en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Sete Tamanivalu.

"Je suis content de ce que j'ai vu sur le terrain, de la première mi-temps, de ne pas avoir craqué en fin de match. Après, il y a évidement des choses qui n'ont pas marché... Je ne fais pas la fine bouche, c'était un match très difficile."

Petti déjà grand

L'heure n'est pas encore aux grandes envolées de la saison dernière. L'Union manque de compétition, de repères collectifs et d'automatismes. Ce qui l'a empêché de se rendre le match plus facile. Mais si elle n'a pas encore retrouvé son rugby, elle a retrouvé son caractère. Pour préserver l'essentiel.

"On a appris beaucoup de choses ce soir, avoue Jefferson Poirot. Christophe (ndlr : Urios) nous a beaucoup dit dans la semaine de ne pas croire que ça allait repartir comme en mars. Je crois qu'il avait totalement raison et qu'on ne l'avait pas totalement intégré. On n'a pas encore les armes pour jouer à ce niveau."

Jefferson Poirot reconnaît que l'UBB a manqué de rythme pour son match de reprise. © Radio France - Justine Hamon

Un manque de rythme, accentué par les reports successifs du match de préparation face à Bayonne et de celui de la 1ère journée au Stade Français, qui a freiné les ardeurs d'une équipe qui a été solide en conquête dans le sillage de l'impeccable Argentin Guido Petti mais qui doit gagner en efficacité près des lignes et dans le jeu au sol où elle a été beaucoup trop pénalisée.

"_Je pense que c'est un bon premier pa_s, poursuit le capitaine, parce que Brive nous a imposé beaucoup de combat." Mais l'Union sait qu'elle va devoir sérieusement monter en régime car Edimbourg, qui est annoncé samedi en quart de finale de la Challenge Cup, sera d'un tout autre calibre.