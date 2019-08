Top 14 - UBB : un dernier match de préparation face à Brive pour "continuer à progresser"

L'UBB en termine ce vendredi avec sa série de trois matchs de préparation avant la reprise du Top 14 et la réception du Stade toulousain, le 24 août. L'Union accueille Brive et compte sur une troisième victoire consécutive.

Bordeaux, France

Dernier match de préparation avant la reprise du Top 14 ce vendredi pour l'UBB. Une semaine avant le choc de la première journée contre le champion en titre, le Stade toulousain, les rugbymen girondins accueillent Brive à Chaban-Delmas. L'Union a remporté ses deux premiers matchs amicaux, face à Toulon (39-14) et à Biarritz (54-19). La passe de trois permettrait de "trouver de la confiance", selon le coach girondin, Christophe Urios.

Avec le début de la saison qui approche, c'est un groupe resserré qui sera aligné pour cet ultime match amical d'avant-saison, même si l'équipe de ce vendredi "ne sera pas forcément la même" que celle qui débutera face au Stade toulousain, dans huit jours, confie l'entraîneur de l'UBB.

Monter en puissance

Son objectif pour cette rencontre face aux Corréziens ? "On a besoin de continuer à progresser tout simplement. On a fait un premier match contre Toulon qui était plutôt bien abouti pour un premier match. Le deuxième match nous a laissés sur notre faim notamment sur la première mi-temps. Mais globalement on doit mieux faire que ça". La réception de Brive, c'est donc un bon test face à une équipe de Top 14 au collectif bien rodé.

Comme lors des deux précédents matchs, c'est Mahamadou Diaby qui sera capitaine pour cette rencontre, et sans doute pour le début de la saison du Top 14, en l'absence de Jefferson Poirot, retenu avec les Bleus pour la Coupe du monde au Japon. Une mission que le troisième ligne accepte "avec fierté". "Je vais essayer de faire honneur à ce statut qu'on me donne, être très sérieux et engagé et donner le maximum".

Le troisième ligne Mahamadou Diaby "fier" d'être capitaine de l'UBB ce vendredi face à Brive Copier

Regagner le cœur du public de Chaban

Et puis ce dernier match de préparation, à Chaban-Delmas, c'est aussi l'occasion de renouer un peu avec le public girondin. Et ça, Christophe Urios sait à quel point c'est important : "j'encourage les gens à venir au stade parce qu'on a besoin d'eux, même s'ils ont été déçus par la fin de saison dernière. C'est notre mission de reconquérir le cœur des gens , le cœur de nos supporters. Donc il faut qu'on soit exemplaires sur le terrain et en dehors du terrain".

"C'est notre mission de regagner le cœur de nos supporters" souligne le coach de l'UBB, Christophe Urios Copier

UBB-Brive, match à 19 heures ce vendredi 16 août, au stade Chaban-Delmas.