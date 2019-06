Top 14 - UBB : un public à reconquérir

Si Chaban-Delmas reste le stade le plus fréquenté du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles a perdu en quatre ans 20% de ses spectateurs. Elle compte sur l'effet Urios, sur son recrutement et sur des tarifs inchangés pour remettre la marche avant.

Bordeaux, France

Pour la deuxième année d'affilée, l'UBB n'a plus le meilleur public d'Europe, toujours devancée (20409 par match contre 20805) par le club anglais de Leicester.

Au delà de ce titre honorifique, le club girondin subit une érosion depuis quatre saisons qui l'a fait passer d'une moyenne de 25539 en 2015-16 (première participation en Champions Cup) à 20409 en 2018-19.

Jeu au pied et gilets jaunes

"On sait qu'on est évidemment tributaire de ce qui se passe sur le terrain, concède le directeur du développement Olivier Brouzet, nos supporters le savent, nos partenaires aussi. Et malgré tout on a encore la meilleure affluence de France cette année."

Parmi les explications, une décevante 10ème place, un jeu qui n'a pas fait se lever les foules et le mouvement des gilets jaunes qui a paralysé à de nombreuses reprises le samedi, la ligne A du tram, l'un des moyens de transport privilégiés des supporters bordelais.

"C'est vrai qu'on a un peu souffert cette année, ajoute l'ancien deuxième ligne du XV de France, c'est une page qui se tourne avec un nouveau staff, quelques joueurs qui arrivent, on a bon espoir de redonner toute la chaleur qu'on a pu connaître ces dernières années à Chaban."

Malgré le magicien Radradra, l'UBB n'a pas réussi à électriser son public. © Radio France - Justine Hamon

Olivier Brouzet : "C'est vrai qu'on a un peu souffert cette année (....) mais on a bon espoir" Copier

Pour la troisième saison de rang, les tarifs d'abonnements ne bougeront pas avec un prix d'entrée à 79 euros (paiement possible en cinq fois sans frais) pour les treize journées de Top 14 et les trois matches de Challenge Cup. L'UBB devrait débuter son championnat à domicile le weekend des 24 et 25 août. Et a, parmi les vœux adressés à la LNR, demandé à jouer face au voisin rochelais le samedi 21 décembre le seul match de sa saison prévu au Matmut Atlantique.