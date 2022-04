Top 14 - UBB : un réveil à point nommé

La victoire (22-23) arrachée ce dimanche sur la pelouse du leader Montpellier va compter. Après une période de disette, six revers en sept matches, l'Union Bordeaux-Bègles a réagi au meilleur moment, s'est redonné confiance et a repris la main dans la course à la qualification.

Après avoir mis de côté son échec européen face à La Rochelle en 8ème de finale, l'UBB a vite basculé et a préparé ce choc à Montpellier comme un match de phase finale. Une semaine de travail rythmée par l'envie de frapper un grand coup chez le leader.

"On a fait une super semaine, confie l'ouvreur François Trinh-Duc. On était habité par quelque chose, comme s'il ne pouvait rien nous arriver. Semaine au top dans l'engagement, dans les discours. On a beaucoup parlé mais il y a eu des actes. On a été présent, on a été froid. Encore un peu pénalisé par moments mais en face c'est Montpellier, la première équipe du championnat. Elle nous a mis a mal pendant 20-30 minutes mais on n'a pas flanché. Peut-être qu'il y a un mois on aurait perdu ce match dans les dernières minutes."

On a joué le match pour le gagner, plus que joué le match pour ne pas le perdre - Christophe Urios

Ce succès va faire un bien fou. Sur le plan comptable bien sûr puisque l'Union a enfin remis la marche avant. Avec neuf points d'avance sur le 7ème, Lyon, qu'elle recevra dans quatre semaines, elle a tout pour s'offrir une phase finale de Top 14 pour la deuxième année d'affilée. Elle a aussi repris la main dans la course à une demi-finale directe d'autant qu'elle jouera deux de ses trois dernières rencontres à domicile.

Mais le premier bénéfice est peut-être en termes de confiance. Car il y avait dans l'UBB du GGL Stadium un petit air de ressemblance avec celle qui a dominé la première partie de saison.

L'UBB retrouve des couleurs et des forces pour le sprint final. © Radio France - Justine Hamon

"On a joué le match pour le gagner, plus que joué le match pour ne pas le perdre" savoure le manageur Christophe Urios. Car après avoir concédé cinq défaites (Toulon, Racing, Toulouse, Clermont, La Rochelle) par un écart de trois points ou moins, l'Union a su cette fois faire basculer la rencontre du bon côté.

Si la performance collective est à souligner, l'UBB profite aussi du retour de ses blessés. Jolmès, Moefana et Seuteni ont repris la compétition. D'autres comme Marais, Petti, Jalibert ou Buros vont leur emboîter le pas. Des cadres qui auront les crocs et une fraîcheur bienvenue en cette fin de saison.

De quoi aborder avec un peu plus de sérénité la réception ce weekend de Toulon qui peut encore rêver de qualification et qui arrive au stade Chaban-Delmas pour jouer son va-tout.