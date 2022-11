Top 14 - UBB : un staff à recomposer

Le président a fait de Yannick Bru son choix numéro un. L’ancien talonneur, qui avait besoin de changer d’air après quatre ans à Bayonne a quitté l’Aviron cet été pour rejoindre les Sharks de Durban. Contrat d’un an pour apporter son expertise du rugby européen suite à l’intégration des franchises sud-africaines aux coupes d’Europe.

Les deux hommes se sont rencontrés et Yannick Bru est intéressé par le projet. Mais à quelle échéance ? Tout de suite ou en fin de saison ? Si une arrivée immédiate se révèle impossible pour raison contractuelle, le président va devoir trouver une solution en interne.

Deux anciens manageurs déjà au club

Il peut s’appuyer sur les compétences d'un staff rompu aux exigences du Top 14, Frédéric Charrier, adjoint d'Urios à Oyonnax et Castres, pour les arrières, Jean-Baptiste Poux pour la mêlée, Heini Adams pour la technique individuelle et Michele Colosio pour la préparation physique.

Le préparateur physique de l'UBB Michele Colosio. © Radio France - Justine Hamon

Et dispose de deux hommes qui ont une expérience du poste. Julien Laïrle, entraîneur des avants arrivé dans les valises de Christophe Urios, a été le manageur de Soyaux-Angoulême en Pro D2 pendant trois ans. Et Christophe Laussucq, coordinateur sportif depuis cet été, et qui a occupé ces fonctions à Mont de Marsan puis Agen.

Un choix sur lequel il ne faudra pas se tromper. En janvier 2018, Laurent Marti avait élu Rory Teague, adjoint de Jacques Brunel parti rejoindre le XV de France. Avant de s’en séparer dix mois plus tard, déjà sous la pression de son vestiaire.