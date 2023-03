Top 14 - UBB : une charnière Lucu-Jalibert à Brive

Matthieu Jalibert n'a plus joué en Top 14 depuis le 30 décembre.

C'était un secret de polichinelle . Il a été levé. Pour aller défier les Brivistes, l'Union alignera sa charnière internationale. Entre les sélections et les blessures, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert n'ont été titularisés tous les deux qu'à huit reprises depuis le début de saison.

ⓘ Publicité

"Dans cette période du Tournoi, ce n'était pas prévu, avoue l'entraîneur Frédéric Charrier. On les récupère, on va en profiter, c'est plutôt bon pour nous. Mais ce n'est pas parce que deux joueurs qui ont de l'expérience et du vécu avec l'équipe depuis quatre ans rentrent, que ça va se faire tout seul."

Pour faire briller sa charnière, le staff a bâti un paquet d'avant épais avec les retours de Jandre Marais en deuxième ligne et de Tom Willis en deuxième ligne. Le duo avait démarré sur le banc le weekend dernier face à Perpignan (43-7).

Au repos le weekend dernier, Romain Buros revient comme titulaire avant de repartir avec le XV de France. © Radio France - Justine Hamon

Le dernier changement du XV de départ concerne le poste d'arrière où Romain Buros reprend sa place au détriment de Nans Ducuing.

A noter trois changements sur le banc des remplaçants avec la présence du jeune talonneur anglais Gabriel Oghre, celle de Pierre Bochaton, absent des terrains le 3 décembre, et celle du flanker italien Renato Giammarioli suite au forfait d'Antoine Miquel, touché mardi à l'entraînement.

La compo

XV de départ : Buros - Bielle-Biarrey - Depoortère, Vili, Cordero - Jalibert (o) Lucu (m) - Vergnes-Taillefer, Willis, Diaby - Marais, Jolmes - Tameifuna, Lamothe, Poirot.

Remplaçants : Oghre, Kaulashvili, Bochaton, Giammarioli, Gimbert, Holmes, Uberti, Cobilas.