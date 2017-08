Top 14 - UBB : une douzaine d'absents face à Clermont

Pour entamer samedi (20h45) sa saison face au champion de France en titre, l'Union Bordeaux-Bègles devra faire sans ses internationaux et ses blessés, soit environ un quart de son effectif.

Pour défier l'ASM samedi au stade Chaban Delmas, l'UBB va être privée de plusieurs cadres. A commencer par les cinq joueurs (Poirot, Maynadier, , Goujon, Serin et Ducuing) qui figurent sur la liste des 45 internationaux protégés et qui ne sont pas autorisés à postuler avant la deuxième journée et un déplacement à Castres.

"On a fini onzième, rappelle Jacques Brunel, et on a cinq sélectionnés, cinq joueurs qui vont nous manquer. Je trouve qu'on est fortement pénalisé sur ce premier match. Mais bon, on le savait, donc on va faire avec."

Sept joueurs blessés ou convalescents

Le manageur girondin pourrait en revanche compter sur les trois éléments qui étaient de la tournée en Afrique du Sud avec les Barbarians. Marco Tauleigne, Yann Lesgourgues et Jean-Baptiste Dubié. "Je suis impatient, reconnaît ce dernier, ce qui a été long c'est de ne pas pouvoir jouer les matches amicaux. On avait un programme pour ne pas arriver à zéro quand on a repris le 23 juillet. Je me sens prêt".

Malgré un retour tardif à l'entraînement, Jean-Baptiste Dubié se dit prêt à relever le défi clermontois. © Radio France - Jutsine Hamon

En revanche, la préparation estivale a entraîné son lot de blessures. Jacques Brunel a annoncé ce lundi que sept joueurs, blessés ou convalescents, ne seraient pas sur la feuille de match samedi. Marc Clerc, Ole Avei, Pierre Gayraud, Luke Braid, Jayden Spence, Blair Connor et Neville Edwards : autant d'absents au sein d'une équipe bordelo-béglaise qui espère pourtant réussir ses débuts à domicile. Malgré le pedigree de son adversaire.