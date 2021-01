Top 14 - UBB : Urios veut "des gagnants" face à Lyon

"Franchement, il y avait longtemps que je n'avais pas vu une semaine comme ça où on est capable de mélanger cet enthousiasme, cette envie et cette qualité dans notre jeu."

Christophe Urios a pu constater que la victoire (31-18) face à Toulon avait fait du bien à ses troupes. Une entame autoritaire, une force de percussion retrouvée et une belle alternance.

Des certitudes après Toulon

Des qualités qu'il faudra conserver pour venir à bout du LOU et poursuivre l'opération remontée au classement.

"Je veux des gagnants parce qu'on retrouve Chaban, insiste le manageur, parce qu'on affronte un Top 6 qu'il est important de battre, parce qu'on a envie de progresser et de continuer à grandir. On a retrouvé de l'allant et on a envie de continuer à le faire. Je veux des mecs qui ne lâchent jamais."

Le staff a d'ailleurs choisi la continuité avec uniquement trois changements dans le XV de départ. Bautista Delguy remplacer son compatriote Santiago Cordero, blessé. Maxime Lamothe revient au talon tout comme Cyril Cazeaux en deuxième ligne.

Maxime Lucu s'attend à un nouveau gros combat. © Radio France - Justine Hamon

Face à un LOU qui a joué mercredi un match en retard contre Montpellier, l'UBB est prête au combat. D'autant que le match aller (27-10), où elle était passée au travers, est revenu dans les discussions de la semaine.

"On était passé complètement à côté, reconnaît le demi de mêlée Maxime Lucu. Il faut se rappeler de ce qu'on a fait là-bas et on a à cœur de se rattraper. On a réussi à remettre la marche en avant, à trouver un peu plus de liant dans le collectif et on est beaucoup mieux qu'à cette période là."

UBB - LOU, match à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce dimanche dès 16h30 avec Arnaud Carré,, Yvan Plantey et l'arrière de l'Union, Nans Ducuing.

Les compos

UBB : Buros - Delguy, Dubié, Lamerat, Lam - Jalibert (o) Lucu (m) - Diaby, Roumat, Woki - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Kaulashvili, Marais, Tauleigne, Lesgourgues, Botica, Uberti, Tameifuna.

LOU : Arnold - Dumortier, Wulf, Regard, Grosso - Berdeu (o) Couilloud (m) - Fainga'a, Tulou, Cretin - Rodda, Lambey - Gomez Kodela, Maurouard, Chaume.

Remplaçants : Ivaldi, Kaabeche, Geraci, Goujon, Pelissie, Sobela, Ngatai, Ric.