Top 14 - l'UBB va devoir "trouver la clé" pour battre Toulouse

Tout juste qualifié pour la finale de la Champions Cup après avoir battu l'UBB (21-9), le manageur toulousain avait lâché. "Quelque chose me dit qu'on pourrait bien retrouver cette équipe un peu plus tard dans la saison."

Une position d'outsider qui leur va bien cette saison - Franck Azéma, manageur de Clermont

Toulouse et l'UBB vont donc se croiser au stade Pierre Mauroy pour la quatrième fois cette saison. "On sait très bien que Toulouse est une grande équipe, avoue Christophe Urios, composé de grands joueurs qui crée la qualité de cette équipe. Pour autant, si on n'a pas réussi à les battre sur les trois derniers matches, on a réussi à les mettre parfois en difficulté. Pas suffisamment mais je reste convaincu qu'ils ne sont pas imbattables."

A Ernest-Wallon en championnat (45-23) mais surtout en demi-finale de Champions Cup (21-9) puis à Chaban-Delmas le 5 juin dernier (21-10), le Stade Toulousain avait donné une leçon d'efficacité à l'équipe girondine.

"Quand tu les mets en difficulté, explique le manageur, il faut marquer parce que eux marquent avec rien parfois. C'est la grande force des grands équipes. Il faut qu'on arrive à trouver la clé. Il faut que lundi on se réunisse tous. Comment on doit les battre ? Qu'est-ce qu'on doit préparer ? Il faut qu'on fasse les choses différemment puisque ce qu'on fait et ce qu'on prépare n'est pas suffisant."

Le centre de l'UBB Rémi Lamerat. © Radio France - Justine Hamon

"On va essayer de s'appuyer sur les matches récents pour renverser la plus belle équipe de notre championnat à l'heure actuelle, explique le centre Rémi Lamerat. On a plus une revanche contre nous même notamment avec ce dernier match à domicile où on avait la tête ailleurs. La coupe d'Europe c'est loin derrière, ils l'ont gagnée. On espère que maintenant ils vont en laisser un peu aux autres."

"On sait à quoi s'attendre, poursuit l'ouvreur Matthieu Jalibert, c'est un gros morceau mais pour être champion de France, il faut passer par là. On va y aller avec nos armes, bien se préparer cette semaine et essayer d'aller faire un coup à Lille."

Face à un Stade Toulousain qui vise un doublé championnat-coupe d'Europe rarissime (Toulouse en 1996 et Toulon en 20144), l'Union se présentera en outsider mais surtout pas en victime.