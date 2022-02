Top 14 - UBB : Vaipulu en renfort

Un joueur que le manageur avait repéré en Super Rugby quand il jouait sous le maillot de la franchise néo-zélandaise des Waikato Chiefs et qu'il a fait venir à Castres en 2016. Il en a rapidement fait un des patrons du pack tarnais et un des grands artisans du titre de champion de France récolté deux ans plus tard.

On le gardera la saison prochaine - Christophe Urios

Numéro 8 dans le dos, l'international tongien a fait des ravages dans les défenses du Top 14. "Ma'ama c'est un joueur qu'on n'a absolument pas dans l'effectif. D'abord c'est une force physique assez incroyable, il va très vite. Ça veut dire que sur des départs de mêlée par exemple il est capable d'amener des choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Ensuite c'est un joueur qui est à la fois très physique, on le voit surtout défensivement, et à la fois très bon joueur de rugby, il est capable de jouer debout, s'engager, jouer comme un trois-quart. Et puis sa grande force c'est qu'il marque beaucoup d'essais."

Ma'ama Vaipulu, 32 ans, va retrouver le championnat de France quelques mois après avoir quitté Castres pour raisons familiales. Une pige qui devrait se poursuivre. "On le gardera la saison prochaine" s'est félicité Christophe Urios, soulagé d'avoir rapatrié le phénomène qui sera donc le complément puis le successeur de Louis Picamoles qui raccrochera les crampons cet été..