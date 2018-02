S'il n'a pas dévoilé sa composition d'équipe ce vendredi lors de la traditionnelle conférence de presse, Rory Teague a clairement laissé entendre qu'il souhaitait confier l'animation du jeu à Baptiste Serin et Simon Hickey.

Le demi de mêlée international, autorisé à jouer par Jacques Brunel dans le but de reprendre du rythme avant le France - Italie de vendredi prochain, n'a plus porté le maillot de l'UBB depuis le 6 janvier. Il était sorti du banc face à Lyon après la grave blessure au genou de Yann Lesgourgues.

Un duo à trois temps

Le dernier match du second remonte au 28 octobre sur la pelouse du Racing 92. C'est aussi la dernière fois que le duo a été titularisé après les matches face au Stade Français en septembre et face à Toulon le mois suivant.

"Baptiste est arrivé mardi à l'entraînement avec l'envie de jouer et une très bonne attitude, explique le manageur anglais. Il a tout donné pendant la semaine. C'est un jour clé pour l'UBB, pour le futur et pour ce weekend." Un Baptiste Serin frustré et remonté dans cette saison où il n'a été titularisé qu'à six reprises. "C'est normal, insiste Rory Teague, il a perdu sa place en équipe nationale. Il veut montrer, mettre le doute dans la tête de l'entraîneur. C'est un compétiteur."

L'UBB de Rory Teague doit impérativement attaquer le sprint final par une victoire. © Radio France - Justine Hamon

Pas d'inquiétude non plus concernant la compétitivité de Simon Hickey après trois mois et demi d'absence en raison d'une blessure à un genou. "Il a fait une très bonne première partie de saison. C'était peut-être le meilleur 10 du championnat avant sa blessure. J'ai beaucoup de confiance en lui et je n'ai aucun souci avec ça."

Le successeur de Jacques Brunel s'attend à un combat féroce face au Castres Olympique. Il sait aussi qu'il faudra le gagner pour rester dans la course à la qualification. "Ce match va définir notre saison. Si on gagne, pourquoi pas aller dans les six ? Si on perd, ce sera vraiment difficile pour nous derrière."