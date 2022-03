Après le Grand Chelem et la fête qui a suivi, les deux internationaux ont repris l'entraînement lundi avec l'Union Bordeaux-Bègles. Et devraient être du déplacement à Paris ce weekend.

Top 14 - UBB : Woki et Lucu postulent pour le Stade Français

"Ils se sont autorisé des choses. Il y en a un qui est arrivé à 8h30, l'autre à 11h45. Je te laisse deviner celui qui est arrivé à 8h30." Christophe Urios a l'humeur taquine mais se félicite d'avoir vu Maxime Lucu et Cameron Woki de retour au club dès lundi.

Ça serait une connerie de penser que parce qu'il y a deux joueurs qui arrivent, ça va changer la face du monde

A jour de ses congés, le duo d'internationaux a participé dans son intégralité à la séance à haute intensité de ce mardi. "Il y en a un qui a beaucoup joué à un poste qui n'est pas le sien, qui s'est beaucoup investi et qui a fait un très beau Tournoi, insiste le manageur. Et Max qui a surtout été un homme d'entraînement, d'accompagnement et qui n'a pas joué beaucoup. Les deux sont un peu décalés mais déjà ils amènent de l'envie, de la confiance forcément. C'est bien. Après, ça serait une connerie de penser que parce qu'il y a deux joueurs qui arrivent, ça va changer la face du monde."

UJ Seuteni pourrait également être du déplacement au stade Jean Bouin. © Radio France - Justine Hamon

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour le manageur qui a vu quelques joueurs quitter l'infirmerie. Absent depuis le 2 janvier pour des problèmes aux adducteurs, l'ailier néo-zélandais Ben Lam a fait son retour. Tout comme le centre UJ Seuteni, opéré il y a un mois d'une hernie du sportif. Absent à Clermont suite à un KO, le troisième ligne Alexandre Roumat était là lui aussi. Premiers entraînements aussi le demi de mêlée Jules Gimbert, victime d'une rupture des ligaments en août, pour le joker tongien Ma'ama Vaipulu qui a suivi un programme de remise en forme.

Prévu également, le retour de Jandre Marais a été décalé d'une semaine. Nans Ducuing reprendra aussi lundi prochain et Matthieu Jalibert "n'est pas très loin" annonce Christophe Urios qui attend Romain Buros et Guido Petti à l'entraînement autour du 15 avril.