Top 14 - UBB : Yoram Moefana prolonge jusqu'en 2025

L'Union Bordeaux-Bègles annonce la prolongation du contrat du centre international Yoram Moefana jusqu'en 2025. Moefana, 22 ans, originaire de Wallis-et-Futuna, a rejoint l'UBB en 2019 pour y finir sa formation. Il a disputé 40 matches et inscrits 9 essais. Ce qui lui a ouvert les portes du XV de France à tout juste 20 ans. Installé dans le groupe de Fabien Galthié, il compte désormais 8 apparitions en Bleu avec 2 essais inscrits : le premier contre l'Ecosse lors du dernier Tournoi des VI nations remporté avec le Grand Chelem à la clé; et le second lors de la Tournée estivale au Japon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette saison, Moefana évolue à Bordeaux avec son oncle Sipili Falatea, pilier droit international qui l'a rejoint en provenance de Clermont