Top 14 – UBB : Zabalza joker médical de Lesgourgues

Le dossier a été long à se décanter mais c’est fait indiquent ce dimanche nos confrères de Sud Ouest. Hugo Zabalza va rejoindre l’UBB pour épauler Maxime Lucu et Jules Gimbert pendant la convalescence de Yann Lesgourgues, sérieusement blessé dans un accident de scooter début décembre. Une situation d’autant plus urgente que Lucu va probablement rejoindre le XV de France à la fin du mois pour le Tournoi des Six Nations.

ⓘ Publicité

Agé de 22 ans et formé dans les Landes, Zabalza était prêté cette saison en Pro D2 à Vannes (13 matches dont 9 comme titulaire) par l’Aviron Bayonnais avec qui il a disputé 24 rencontres entre 2019 et 2022.