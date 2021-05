Top 14 : un Aviron Bayonnais blessé et remanié samedi à Toulouse

L'Aviron Bayonnais, actuellement 13e, ne se fait guère d'illusions. Sauf miracle, toujours possible et que Yannick Bru et ses hommes gardent en tête, leur maintien en Top 14 passera par un barrage le samedi 12 juin chez le finaliste vaincu de la Pro D2. Les bleus et blanc se préparent donc à cette échéance. Dans cette optique, "on ne prendra aucun risque avec certains joueurs qui ont beaucoup donné", annonce Yannick Bru, le manager bayonnais. L'Aviron s'apprête donc à faire tourner son effectif et permettre à ses cadres de récupérer pour être au maximum de leur forme dans un mois.

Cadres au repos pour soigner les bobos

Les Bayonnais se rendront donc, ce samedi 15 mai (17h), chez le leader toulousain avec une équipe remaniée, privée de plusieurs cadres. Mais pas question pour autant de faire totalement l'impasse. Les Bayonnais ont besoin de travailler, se rassurer, et reprendre de la confiance sur certains secteurs très défaillants. Il n'est donc pas question d'envoyer les espoirs ou des hommes ayant très peu joué cette saison.

En revanche, l'Aviron va laisser au repos les joueurs touchés contre l'Union Bordeaux-Bègles samedi dernier. Si la saison de Baptiste Héguy (fractures multiples à une pommette et au nez) est vraisemblablement terminée, aucun risque ne sera pris ce week-end avec Gaëtan Germain (béquille), Joe Ravouvou (cheville) et Afa Amosa. De même, des joueurs sur le retour comme John Ulugia ou Yan Lestrade, qui auraient pu postuler pour cette rencontre, sont encore ménagés.

Pour le déplacement à Toulouse, les entraineurs ont également décidé de laisser souffler Guillaume Rouet, tandis que Jean Monribot purge son dernier match de suspension. Bayonne enregistre en revanche les retours de Vincent Pelo, Luc Mousset, Mat Luamanu et Theo Costosseque.

L'équipe probable

Pelo, Delonca, Nixon - Ducat, Luamanu - Usarraga, Taofifenua, Duputs - (m) Ruru, (o) Lafage - Duhau, Hingano, Muscarditz, Baget - Luc. Remplaçants : Van Jaarsveld, Boniface, Galarza, Mikautadze, Zabalza, Ordas, Costosseque, Mousset