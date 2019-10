Top 14 - Un CA Brive grand cru s'offre un Bordeaux qui a vu rouge

Brive-la-Gaillarde, France

Quatrième victoire consécutive à domicile en Top 14 cette saison, vingt-deuxième succès de rang au Stadium depuis mai 2018 : Brive reste intraitable à la maison, ce samedi soir, après son large succès 30-9 contre Bordeaux, avec le point du bonus offensif.

Bordeaux voit rouge dès la 9e minute

Alors que l'UBB avait claironné son envie de venir gagner en Corrèze, (" c'est notre finale " avait dit le manager Christophe Urios), les Girondins se sont grandement handicapés dès la 9e minute. Après un plaquage cathédrale sur Thomas Laranjeira qui retombe au sol tête la première, la capitaine bordelais Mahamadou Diaby est logiquement exclu alors qu'il y a 3-3. C'est le début d'une main mise sur la rencontre du CAB, notamment matérialisée par un essai de 90 mètres après un en-avant girondin près de la ligne corrézienne. Jurand, après une récupération de Lees puis une folle chevauchée dans l'axe de Muller et un coup de pied dans le fond du terrain de Blanc, réceptionne sur son aile et va à dame.

Brive accélère à l'heure de jeu

Devant 13-6 à la pause, le CAB galère au retour des vestiaires. Plus passif, le CAB se met à la faute facilement et rend des ballons au pied. Laranjeira touche le poteau sur pénalité, puis enquille après un beau grattage de Lees (16-9, 55e). Alors que les débats sont toujours serrés contre des Bordelais pénibles dans le jeu au sol, Brive aplatit une deuxième fois par Blanc (23-9, 67e), après un superbe franchissement de Nico Lee sur la médiane. Au soutien, le demi de mêlée vise le poteau de coin, mais crochète finalement entre Ducuing et Lesgourges pour marquer. Voisin, en force, après une mêlée dominatrice à cinq mètres de l'en-but, parachève le succès briviste et offre le bonus offensif (75e). Au rendez-vous défensivement, les Corréziens ont aussi complètement fait dérailler le plan de jeu bordelais en profitant de six lancers en touche perdus par l'UBB et majoritairement du fait du CAB. Dans le sillage d'un Thomas Acquier omniprésent dans le jeu courant et d'un Mitch Lees magistral dans les tâches obscures et dans les rucks, les Brivistes ont aussi pu compter sur une charnière inspirée et un Nico Lee très intéressant au centre de son attaque.

13 points en trois matchs à domicile

Le CAB clôture ainsi une série de quatre matchs de la meilleure des façons. D'autant qu'elle s'annonçait à hauts risques pour les Corréziens. Mais en dominant avec la manière Toulon, Toulouse puis Bordeaux à la maison, les Brivistes engrangent pas moins de 13 points. Au tiers du championnat, le CAB est plus que vivant dans la course pour le maintien en réalisant un 100% à domicile en dépit de voyages à vide jusque là à l'extérieur. Place à présent à une semaine de vacances pour le groupe briviste et deux week-ends à venir sans rencontre à disputer le temps de laisser la coupe du Monde se terminer.

