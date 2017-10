Top 14 - Un CA Brive plein de caractère s'incline à Toulon

Le CAB a été battu 41-24 ce samedi après-midi à Toulon pour la 8e journée du Top 14. Réduits à 11 avant la mi-temps, les Corréziens ont fait preuve d'une grosse détermination pour ne pas sombrer. Ils sont, au contraire, repartis du Var gonflés à bloc.

Il y a des défaites qui sont porteuses d’espoir. Celle du CA Brive, la septième de la saison en huit matchs de Top 14, sur la pelouse de Toulon ce samedi fait partie de celles là. Bien que battu 41 à 24, et toujours dernier du championnat, le CAB peut sortir la tête haute de son déplacement dans le Var. Car les Corréziens, réduits à 11 avant la mi-temps après une accumulation de cartons jaunes, ont forcé le respect en ne lâchant rien et en revenant dans la partie.

Une défense rugueuse... avant l'avalanche

Pour Brive, tout a basculé en fin de première période. Alors privé de ballon depuis le début du match, le CAB n’a pas mis les pieds plus de deux minutes dans le camp varois, et a passé son temps à défendre. Plutôt bien d’ailleurs en ne concédant qu’un essai, mais surtout avec acharnement, abnégation et sans rien lâcher. La dernière minute avant la pause est fatale. Dans le rouge, les Corréziens multiplient les fautes devant leur en-but. Sanconnie, Hirèche et Germain écopent d’un carton jaune chacun en l’espace d’une minute. Brive se retrouve à 11 contre 14 (les piliers Asieshivli et Van Der Merwe ayant écopés d'une biscotte quelques minutes plus tôt). Un essai de pénalité avant la pause, et deux autres au retour des vestiaires, font basculer le match quand le CAB est à trois de moins sur le terrain. Mais, revenus à 15 contre 15, Said Hirèche et ses coéquipiers refont la guerre aux Toulonnais, en leur passant trois essais plein de réalisme au point de faire siffler Mayol contre les siens. Alors oui, les Corréziens sont rentrés sans rien. Mais les sourires n’avaient rien de trompeur à la sortie des vestiaires. Si Brive reste sur cette voie, le CAB ne sera pas loin de se maintenir.