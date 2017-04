Top 14 : Un combat à mort pour le Stade Toulousain face à Toulon pour la 23me journée

Éliminés tous les deux en quart de finale de la Champions Cup les deux clubs Rouge et Noir tentent de sauver leur saison en Top 14. Le perdant dimanche aura un pied en enfer.

Ni l'un ni l'autre ne sont assurés de figurer parmi les six premiers du Top 14 à l'issue de la saison dont la phase régulière se termine dans 4 journées. Toulouse pointe aujourd'hui en 10me position, à 5 points des Palois, 6mes. Toulon, 4me certes, mais avec un avantage minimal sur ses suivants dont les castrais qui ont un match de retard. Le choc s'annonce redoutable.

#RCTST U. #Mola : "L'ensemble du club a envie de se donner les moyens de rentrer dans les 6 places qualificatives. On ne lâchera rien." — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 7, 2017

Toulouse a le dos au mur

Avec treize défaites cette saison voila bien longtemps que le Stade Toulousain n'a été plus mal à 4 journées de la fin d'un championnat. Dixième du classement, très loin de ses standards habituels l'équipe la plus titrée d'Europe vit une saison très compliquée. Sèchement battus au Munster le weekend dernier en quart de finale de la Champions Cup les hommes d'Ugo Mola doivent relever la tête et trouver les ressources nécessaires pour ramener une victoire d'un déplacement à Marseille qui s'annonce compliqué.

"On a sali le maillot" Y. David

Comme Yoann Huget la semaine précédente le centre international Yann David tire sur la corde sensible en appelant le groupe à "laver le maillot" après les derniers affronts subis en Top 14 comme sur la scène européenne.

La saison passée à Nice le Stade Toulousain était allé s'imposé face au RCT (10/12). Cette année en revanche ce sont les Toulonnais qui sont venus chercher les 5 points de la victoire bonifiée à Ernest wallon (15/32). Le match de ce dimanche s'annonce d'autant plus indécis que les deux équipes sont en difficulté et à la recherche de points pour la qualification dans les 6.

Jean Marc Doussaint opéré du visage ce vendredi matin

Victime d'une fracture au visage contractée lors du quart de finale de Champions Cup au Munster le demi d'ouverture international du Stade Toulousain sera indisponible pour cette rencontre, tout comme Yoann Huget et Richie Grey. Un coup dur pour le Stade Toulousain qui aura besoin de toutes ses forces pour faire un résultat à Marseille.

"on veut la qualification" C. Baille

RCT/Stade Toulousain, à vivre dès 16h45 dimanche sur France Bleu Toulouse en direct depuis le Stade Vélodrome de Marseille.