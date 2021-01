Top 14 : un derby à double enjeu pour la Section Paloise à Bayonne

"Un match qui compte presque double", dit Julien Fumat, l'expérimenté 3/4 palois. Parce que la Section et Bayonne, respectivement 11e et 12e du Top 14, comptent le même nombre de points (21), et que même si les Basques ont joué deux matchs de moins que les Béarnais, le vainqueur ce samedi soir réalisera une belle opération en vue du maintien. Ajoutez à cela le piquant d'un match de nature à affirmer une suprématie départementale, laissez mijoter quinze jours le temps d'un report, et dégustez bien chaud.

Julien Fumat, 3/4 centre de la Section Paloise sur le derby à venir face à Bayonne Copier

Derby amoindri

Evidemment cette saison ce duel basco-béarnais sera privé d'une composante essentielle, ses supporters : "Ah ça ça fait chier ça amoindrit forcément cette notion de derby toujours joué dans des stades pleins et des ambiances chaudes", reconnaît bien volontiers Julien Fumat qui se souvient encore du tour d'honneur devant les Béarnais présents lors du dernier voyage, et de la victoire (9-3), de la Section à Jean-Dauger.

Contre mauvaise fortune bon cœur, ça sera l'occasion de se concentrer sur l'enjeu de ce match pour les Vert et Blanc. "J'espère que les gars sont bien conscients que Bayonne a le même nombre de points que nous mais deux matchs en retard", prévient Geoffrey Lanne-Petit l'un des entraîneurs palois. La Section Paloise qui rencontrera la semaine prochaine Brive sait que les deux week-ends qui arrivent dessineront une partie de son avenir.

Les équipes

Bayonne : 15. Germain ; 14. Ravouvou, 13. Muscarditz, 12. Lestrade, 11. Luc ; 10. Lafage, 9. Rouet ; 7. Usarraga, 8. F. Taofifenua, 6. Monribot ; 5. Ducat, 4. Galarza ; 3. Nixon, 2. Ulugia, 1. Boniface.

Remplaçants : 16. Delonca, 17. Cormenier, 18. Mikautadze, 19. Luamanu, 20. Ruru, 21. Costosseque, 22. Duputs, 23. Mousset.

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Pinto , 13. Roudil, 12. Manu, 11. Fumat ; 10. Hastoy, 9. Le Bail ; 7. Habel-Kuffner, 8. L. Whitelock, 6. Tagitagivalu ; 5. Philip, 4. Metz, 3. Adriaanse, 2. Rey (cap), 1. Calles.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Fisi'ihoi, 18. Ramsay, 19. Erbani, 20. Daubagna, 21. Mogg, 22. Votu, 23. Corato.

Bayonne / Section Paloise, à vivre à partir de 21 heures ce samedi soir dans la grande soirée sport de France Bleu Béarn Bigorre avec aussi Rodez / Pau FC à 19 heures et Élan Béarnais / JL Bourg à 20h30 !