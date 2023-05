Top 14 : un derby parisien en barrages, Pau se maintient, le programme de la phase finale

La 26e et dernière journée du Top 14 a livré son verdict dimanche soir. Le Stade français et le Racing 92 d'une part, Lyon et Bordeaux-Bègles de l'autre, s'affronteront en barrages. En bas de classement, Pau a assuré son maintien.

Malgré la victoire de Clermont, le Racing 92 s'est qualifié pour les barrages et affrontera le Stade français © AFP - Sylvain THOMAS C'est la dernière ligne droite pour les clubs du Top 14. Dimanche soir, avec la 26e et dernière journée de la phase régulière, nous sommes désormais fixés quant au programme de la phase finale. Le Stade français affrontera le Racing 92 en match de barrages, tandis que Lyon, dernier qualifié, accueillera Bordeaux-Bègles. ⓘ Publicité Le Stade français piégé par les jeunes Rochelais Malgré une défaite contre les jeunes pousses du Stade Rochelais (14-10), le Stade français s'est qualifié pour les matchs de barrage. Les Soldats roses ont profité de la défaite du Racing, adversaire qu'ils affronteront le week-end prochain dans un derby qui s'annonce bouillant. Le Racing 92 en échec à Clermont Pour le Racing, l'objectif du week-end était de décrocher une victoire face à Clermont afin d'être le club qui reçoit à domicile lors des barrages. Mais les Ciel et Blanc n'ont pas su faire la différence face à l'ASM, qui n'avait plus rien à espérer de sa saison, défaite 32 à 25. C'est désormais un stade Jean-Bouin chauffé à blanc qui les attend. Lyon écrase Bayonne et se qualifie Billet validé pour Lyon en phase finale grâce à sa large victoire contre Bayonne (53-19). Des Basques déçus, qui, eux aussi, pouvaient espérer se qualifier. Grâce à ce succès, le Lou recevra à domicile Bordeaux-Bègles. Bayonne, surprenant promu, n'aura quand même pas tout perdu : un ticket pour disputer la Champions Cup l'an prochain en récompense de son excellente saison. Bastareaud marque pour ses adieux à Mayol Malgré la victoire de Toulon face à Bordeaux-Bègles (35-19), cela n'a pas été suffisant pour que le RCT se qualifie pour la phase finale. Le club varois échoue à une place du Top 6 mais, grâce à son titre en Challenge Cup, est qualifié la saison prochaine pour la Champions Cup. Beau symbole dimanche soir, Bastareaud a marqué une essai à la 55e minute, juste avant de sortir sous une ovation et de raccrocher définitivement les crampons . Son coéquipier, le légendaire Sergio Parisse (142 sélections pour l'Italie), auteur d'une excellente prestation pour sa "dernière", a lui aussi eu droit à une ovation à sa sortie. Pau se maintient, Perpignan jouera sa survie à Grenoble La Section paloise , 12e à 47 points avant son match contre le champion en titre montpelliérain, a assuré avec la manière son maintien dans le Top 14 en s'imposant à domicile face au MHR (35-10), qui termine la saison à une triste 11e place. Les Béarnais, auteurs de quatre essais en première période (Gailleton, Ikpefan, Hewatt et Daubagna), n'avaient besoin que d'une victoire pour se maintenir : ils l'ont fait et largement. Quant à leurs rivaux pour le maintien, Perpignan, ils n'ont pas réussi à s'imposer à Castres (26-16), et ont rendez-vous à Grenoble samedi pour le match d'accession. Enfin, dans la dernière rencontre de cette dernière journée, le leader toulousain a fait un carton face au déjà relégué Brive (54-10). Le programme de phase finale Barrages

Samedi 3 juin(14h00)

Stade français - Racing 92 Dimanche 4 juin (21h05)

Lyon - Bordeaux-Bègles Demi-finales à Saint-Sébastien (Espagne)

Vendredi 9 juin (21h05)

Toulouse - Stade français ou Racing 92 Samedi 10 juin (17h00)

La Rochelle - Lyon ou Bordeaux-Bègles Finale au Stade de France (Saint-Denis)

Samedi 17 juin, à 21h00