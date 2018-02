Agen, France

Il s'attendaient à un combat âpre, finalement il n'y aura presque pas eu match entre les Stadistes et le SUA. Rapidement devants grâce à un essai de Louis-Benoît Madaule, les Toulousains n'ont pas baissé de rythme pour tourner à la pause avec le bonus offensif déjà en poche grâce à deux essais supplémentaires de Iosefa Tekori Yoann Huget. Agen se contentant de deux pénalités de Jake McIntyre.

En début de deuxième mi-temps, Toulouse a encore passé la vitesse supérieure pour inscrire quatre essais supplémentaire. Gaël Fickou a inscrit un triplé alors que François Cros s'est offert son premier essai de la saison et Yoann Huget celui du doublé. Ensuite les Rouge et Noir ont un peu baissé de pied et Agen a relevé la tête grâce à deux essais de Sadie et un autre de Murday. Au final le Stade Toulousain a pris dix points sur dix en deux matchs face aux deux derniers du championnat. Le club est 5e au classement du Top 14.

La feuille de match :

Agen : 3 essais de Sadie (66e, 80e) et Murday (69e), 2 transformations de McIntyre (69e) et Vincent (80e), 2 pénalités de McIntyre (13e, 18e). Carton jaune : Nakosi (anti-jeu, 34e).

Toulouse : 8 essais de Madaule (7e), Tekori (21e), Huget (40e, 51e), Fickou (42e, 47e, 56e) et Cros (58), 6 transformations de Ramos (21e, 40e, 42e, 47e, 51e, 56e). Cartons jaunes : Fickou (anti-jeu, 17e) et Madaule (plaquage dangereux, 64e).

Le Toulouse de la grande époque était de sortie ce soir à Armandie. Tellement plaisant de revoir ce jeu de main... Victoire 52 à 25 à Agen, qu’elle performance!! #SUAST#jeudemain#jeudetoulousain#Top14 — Theo Fondacci (@Fondacci2) February 17, 2018

Ugo Mola : « On a encore une marge de progression »

Le manager des Rouge et Noir, tatillon, regrette le relâchement de ses joueurs en fin de match : "Le bonus offensif est bien pour la course au classement mais anecdotique ce soir dans le sens où au regard de notre fin de match, il fallait qu'on ai vraiment de la réserve le conserver. Après honnêtement il y a soixante minutes où on a su alterner pas mal de choses, où à part une ou deux erreurs stratégiques et tactiques le reste du temps on a été en phase avec notre rugby. Ce qui me rassure c'est que je n'ai toujours pas un match plein à mettre au crédit de cette équipe sur la saison, et ce qui me rassure aussi, c'est qu'on a encore une marge de progression puisqu'il reste vingt minutes à combler et à travailler. Quand tu es capable de marquer cinquante points à l'extérieur ce n'est pas anodin, peu importe où, d'autant plus quand la bête est blessée comme l'était Agen. Il faut savoir raison garder, et un peu d'humilité dans ce sport, on ne va pas claironner, on va travailler parce qu'il reste neuf journées et que la saison est longue."

Ugo Mola : « On ne va pas claironner » Copier

Gaël Fickou : « On a eu plus envie qu'eux »

Alors qu'il vient d'être rappelé avec le XV de France pour préparer le match face à l'Italie, le 3/4 centre sent qu'il retrouve la forme : "Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué, je crois d'ailleurs que mon dernier essai était contre Agen ! [Effectivement, le 30 septembre 2017] C'est un immense plaisir et c'est aussi une récompense du travail collectif parce que tout le monde m'a mis dans de bonnes conditions alors qu'en plus ce n'était pas évident avec mon carton jaune en début de match... Je suis resté concentré et ça a payé. On a eu plus envie qu'eux, sans les dénigrer, c'est une belle équipe on l'a vu à la fin mais c'est vrai que sur le début de match on avait à cœur de marquer pour les distancer, et heureusement parce qu'à la fin ils reviennent. On s'était fixé cette date pour se prouver des choses, on voulait gagner à tout prix ici, ce n'était pas prétentieux de le dire mais simplement ambitieux. On a réussi donc on est très heureux, mais ce n'est pas une fin en soi, il reste beaucoup de gros matchs mais c'est une bonne étape pour nous".