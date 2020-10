Top 14 - Un énorme défi contre Toulouse : Brive n'a "pas le droit de s'oublier 30 secondes"

Un premier mastodonte du Top 14 est attendu en Corrèze, cette saison, ce samedi à 15h35 pour la 5e journée du championnat. Le Stade Toulousain, leader du classement, vient au Stadium de Brive avec la claire intention de s'y imposer.

Toulouse en très grande forme

Car si Bayonne et Pau sont déjà venus et repartis battus, il s'agit bien là d'une sommité et d'un gros danger face à un adversaire qui signe un début de saison canon. Un seul accroc est à relever : une défaite à Exeter en 1/2 finale de la coupe d'Europe. Parce que même si les Rouge et Noir ont perdu à Clermont lors de la 1re journée, ils ont bien failli gagner à 13 contre 15 en Auvergne. Toulouse vient par ailleurs de dominer les deux finalistes français des coupes d'Europe : Toulon d'abord, mais surtout le Racing 92 avec une victoire à la U Arena la semaine passée.

Une des raisons pour lesquelles on joue au rugby

Se frotter à un adversaire de ce calibre, "c'est une des raisons pour lesquelles on joue au rugby" lance Jeremy Davidson, alors que Toulouse comptera pour la dernière fois sur sa ribambelle d'internationaux avant le début de la fenêtre automnale et les six matchs du XV de France. "On n'a pas le droit de s'oublier 30 secondes" reprend le manager du CAB, "ils ont des stars de partout et peuvent faire mal à tout moment et dans n'importe quelle zone du terrain".

L'organisation défensive devra être parfaite

L'un des enjeux, pour Brive, réside dans son organisation défensive. Elle avait fonctionné à merveille pour battre Pau malgré deux cartons rouges il y a quinze jours. Cette fois, l'adversaire est encore meilleur et joue différemment, en multipliant les temps de jeu, en infligeant de longues séquences, mais aussi en exploitant le moindre ballon hasardeux qui lui est rendu.

Pour s'entraîner à cette adversité, une partie du groupe briviste a joué à la toulousaine cette semaine "à garder beaucoup le ballon, à nous mettre sous pression dans notre camp et dans leur camp, à faire très peu de jeu au pied car c'est une équipe qui adore avoir le ballon" détaille l'ailier Joris Jurand.

Pouvoir réagir et agir

Le manager Jeremy Davidson évoque un plan, sans le déflorer, qui consiste à maintenir Toulouse sous pression en permanence, et qui doit permettre à ses troupes de récupérer des ballons. Il faudra avoir le souci du détail complète le 3e ligne Saïd Hireche. "Le positionnement, la largeur, la prise d'espace" énumère le capitaine corrézien, "il faudra toujours prendre les infos en face de nous, pour pouvoir réagir et agir comme il faut".

Le CAB a des arguments à faire valoir

Avec une appréhension bien légitime, et en ayant conscience de l'alerte rouge, Brive a devant lui le plus gros défi de sa saison jusque là mais a aussi ses atouts à faire valoir. Et notamment sa capacité à se sublimer face aux cadors. Toulon, Toulouse, Clermont et Bordeaux, pourtant tous prévenus, étaient repartis bredouilles en début de saison passée. Le CAB, qui signe un début de saison positif avec deux succès à domicile et une défaite avec bonus à Bordeaux, compte bien confirmer. Le report du match à Castres la semaine passée, pour cause de coronavirus au CO, lui a aussi laissé le temps de parfaitement préparer ce rendez-vous.

La charnière briviste reconduite, Toulouse avec un banc monstrueux

Du côté du CAB, le staff décide de reconduire la charnière Lobzhanidze - Hervé pour la quatrième fois en autant de matchs. Micth Lees, suspendu, c'est Brandon Nansen qui est titulaire en 2e ligne avec Peet Marais. Seta Bituniyata, lui aussi suspendu, Joris Jurand occupera l'aile gauche avec un énorme défi face au phénomène Cheslin Kolbe. Sooty Fa'aso'o est titularisé au poste de numéro 8, alors que le banc briviste est composé de 6 avants et 2 arrières.

la composition du CA Brive

Toulouse aligne une équipe bourrée de talent et un banc cinq étoiles où figure pas moins de 6 joueurs convoqués avec le XV de France pour les matchs automnaux.

La composition de Toulouse

