Top 14 : un épatant Stade Rochelais écrase Castres (53-27)

Au coup de sifflet final, pas un supporter de Marcel-Deflandre n'a quitté son siège. Les 16 000 personnes (41e guichet fermé consécutif) ont pris le temps d'acclamer et de saluer les Jaune et Noir. Parce, que bien aidés pas des Castrais qui n'ont jamais fermé boutique, ils ont offert une orgie de jeu au public. 53 points, sept essais, dont six terminés au large, et un ballon qui ne s'est jamais arrêté d'aller d'un camp à l'autre, toujours en mouvement.

Deux réactions pour un bonus

Et, chaque fois, que le doute aurait pu monter dans l'esprit des Maritimes, ils l'ont fait redescendre tout de suite. Après avoir inscrit deux essais en première mi-temps, par Aguillon, tout en puissance pour résister aux plaquages, et Andreu, servi par une magnifique passe sautée de West, ils avaient vu Castres marquer après la sirène, par Jenneker sur un groupé-pénétrant. Et si cette réduction du score (17-10 à la pause) a perturbé les Rochelais, ils n'en ont rien montré.

Parce que dès le retour des vestiaires, Pierre Aguillon est de nouveau allé derrière la ligne, après une combinaison avec Sinzelle. Et qu'ensuite 13 minutes plus tard, le centre rochelais a aplatit l'essai de son triplé, finalement accordé comme un essai de pénalité après un mauvais plaquage de Laveau.

Les Rochelais avaient le bonus offensif... mais les Castrais, pas venus en victimes expiatoires, allaient le leur enlever, en marquant là aussi, deux essais magnifiques, par leurs centres Ebersohn et Combezou.

Sauf que, pour la deuxième fois du match, les hommes de Jono Gibbes allaient faire preuve de répondant, en allant récupérer le cinquième point. Avec l'interception de Bourgarit d'abord, après une touche pourtant perdue. Puis le premier essai en Jaune et Noir de l'excellent Liebenberg allait faire basculer Marcel-Deflandre dans la transe.

Deuxièmes du Top 14

Alors, certes, dans un match aussi échevelé, les plus tatillons noteront qu'il y a encore eu des trous d'air, et que le Stade a encaissé trois essais, et 27 points à la maison. Qu'avec tous ces franchissements, notamment d'un énorme Tawera Kerr-Barlow, il aurait pu marquer davantage de points, et profiter davantage de l’indiscipline castraise, notamment sur le carton jaune de Vaipulu (33e).

Mais le public de Deflandre a pris son pied. Et à donc ramené ses hommes aux vestiaires, où ils se sont découverts 2e du Top 14, avant le match entre Toulouse et Toulon ce dimanche, après une septième victoire consécutive en championnat. Et même si Xavier Garbajosa refuse de s'enflammer, c'est bien un choc au sommet qui les attend dimanche 7 janvier, chez le leader Clermont.

Les points du match

La Rochelle

7 essais d'Aguillon (20e, 43e), Andreu (29e, 79e), de pénalité (56e), Bourgarit (60e) et Liebenberg (77e),

5 transformations de West (20e, 29e, 60e, 77e, 79e),

2 pénalités de West (3e, 53e)

Castres

3 essais de Jenneker (40e+1), Ebersohn (64e), Combezou (69e),

3 transformations d'Urdapilleta (40e+1e, 64e) et Le Bourhis (69e),

2 pénalités d'Urdapilleta (12e, 48e)

Les résultats de la 13e journée

Le classement