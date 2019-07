Top 14 : Un joker Coupe du Monde pour l'Aviron Bayonnais

Bayonne, France

Malietoa Hingano, l'une des recrues de l'Aviron, a été appelé en renfort par pour disputer la Coupe du Pacifique avec les Tonga. La tuile pour Bayonne qui ne s'attendait pas à cela. Et pour cause, "Mali" a la nationalité australienne et n'avait encore jamais été appellé en sélection.

Pour pallier l'absence de son centre, le club des bords de Nive a recruté, poste pour poste, Callum Wilson. L'Anglais de 28 ans arrive en tant que joker Coupe du Monde. Il a disputé 37 matchs de Pro D2 ces deux dernières saisons sous le maillot de Soyaux-Angoulême, mais n'a jamais évolué en élite française ni anglaise.

La Coupe du Pacifique valant pré-sélection pour la Coupe du Monde au Japon, elle ouvre le droit pour les clubs français qui ont des joueurs retenus à prendre un joker jusqu'à la fin du Mondial.