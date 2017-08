Top 14 : un match nul "frustrant" pour le Stade Toulousain à Oyonnax (23-23)

Le Stade Toulousain ramène un match nul d'Oyonnax pour son premier match de la saison de Top 14. La volonté de jouer était bien présente mais les fautes de mains trop nombreuses pour espérer mieux.

C'est toujours le dilemme au terme d'un match nul : se satisfaire des points accrochés ou rager de ceux laisseés en route. Le Stade Toulousain, devant lors de quasiment toute la première mi-temps grâce au pied de Thomas Ramos (9-3) s'est fait surprendre par Ursache pour tourner à la pause mené d'un point (10-9). En deuxième mi-temps Sébastien Bézy (10-16) a immédiatement remis les siens devant, mais après un carton jaune à Paul Pérez, Botica a inscrit un deuxième essai et deux pénalités pour les haut-bugiste (23-16). Heureusement un essai de la recrue Cheslin Kolbe et la botte de Ramos en fin de match ont permis à Toulouse de revenir à hauteur, 23-23 au final.

Ugo Mola : "je retiens une demi journée satisfaisante"

"On est un peu passé par toutes les émotions sur ce match, on maîtrise au début, quand on a le ballon [...] et quand on l'a pas on sent aussi qu'on est en danger. Le vrai tournant c'est le carton jaune où on se fait prendre juste après [...] C'est aussi leur indiscipline qui nous remet dedans. L'avenir nous dira si c'est un bon résultat. Sur l'était d'esprit on est satisfait. C'est une demi-journée satisfaisante... Je sais aussi reconnaître quand on mérite ou pas de gagner, alors on mérite le match nul mais certainement pas de gagner à cause de nos trop nombreuses erreurs".

Maxime Médard : "Un peu de déception"

"Il y a un peu de déception parce qu'on a fait un match sérieux, à l'extérieur, chez un promu c'est toujours compliqué. On ne peut pas être satisfait d'un match nul mais c'est le genre de match qu'on perdait la saison dernière. Pour commencer c'est déjà bien de ramener des points".