Top 14 : un nombre record de supporters de l'ASM pour le déplacement à Bayonne

Ils seront plus de 1.000 supporters clermontois dans le stade Jean-Dauger de Bayonne samedi 13 mai 2023. Un chiffre record pour un déplacement de l'ASM en saison régulière de Top 14. Et ils promettent une ambiance de feu. "Tous les supporters qui vont faire le déplacement vont être remontés à bloc", explique Audrey Dulondel, présidente de l'Interclubs qui regroupe 14 associations de supporters de l'ASM.

ⓘ Publicité

Il faut dire que c'est un match capital face à un adversaire direct pour la 8e place, synonyme de qualification en Champions Cup. "Je pense que tout le monde est porté et a envie de soutenir son équipe pour qu'on puisse passer cette barrière de Bayonne", estime Audrey Dulondel.

"On va avoir besoin d'eux"

1.000 places c'est le maximum possible, puisque la vente de place aux supporters adverses ne doit pas dépasser 5% de la capacité du stade. Et les Clermontois seront probablement nombreux en dehors du "parcage". Les places vendues aux supporters de l'ASM ont été très rapidement vendues. Au-delà de l'enjeu sportif, "peut être qu'il y a l'effet de voir Camille Lopez de l'autre côté aussi", imagine la présidente de l'Interclubs de l'ASM. Après 8 ans à Clermont-Ferrand, Camille Lopez dispute sa première saison à Bayonne.

Savoir les supporters clermontois nombreux est une bonne nouvelle pour Arthur Iturria, capitaine de l'ASM et futur Bayonnais. "On va vraiment avoir besoin d'eux", explique le troisième ligne. "On connaît l'atmosphère de Jean-Dauger, on sait que le stade sera rempli. Il faut qu'on s'en serve justement pour vivre un bon moment, qu'on ne soit pas spectateurs et qu'on fasse tout pour gagner ce match."