Top 14 : Un pilier de l'Aviron Bayonnais signe à Anglet

Bayonne, France

Inquiet il y a une semaine, le rugby angloy retrouve le sourire. Après sa victoire inaugurale pour la reprise de la Fédérale 1 face à Nantes (26-20), malgré la pénurie de piliers (3 sur la feuille de match dimanche 8 septembre) en particulier à droite, l'AORC a appris une bonne nouvelle en cette fin de semaine. Anglet enregistre l'arrivée de Jon Zabala, pilier de l'Aviron Bayonnais, jusqu'à la fin de la saison.

Qualifié pour Dax ?

Déjà proposé fin août par le club de Top 14 à son voisin déplumé, le pilier droit originaire de Getxo avait d'abord refusé la proposition, préférant tenter sa chance avec l'effectif ciel et blanc. Mais le début de saison semble démontrer que les entraîneurs de l'Aviron ne comptent pas sur l'international espagnol, relégué en 6e position dans la hiérarchie des piliers droits, et amené à évoluer en ce début de saison avec les espoirs.

Jon Zabala, après 4 saisons passées dans l'effectif espoir de Bayonne et 9 matchs de Pro D2, a donc accepté de signer à Anglet pour y trouver du temps de jeu. Les dirigeants angloys ont envoyé aussitôt les papiers à la Fédération Française et font en sorte de pouvoir qualifier leur recrue pour la réception de Dax dimanche prochain (15 septembre à 15h30).

La malédiction des piliers angloys...

L'AORC est en effet en grande souffrance en première ligne, et notamment au poste de pilier droit. Deux de ses cadres, Xabi Argagnon (déclaré inapte) et Paul Bruno (raisons personnelles), ont dû arrêter leur carrière en plein mois d'août. Les trois autres droitiers potentiels de l'effectif sénior, Florian Lapeyrade, Johann Lourdelet et Thomas Mamou sont tous blessés.