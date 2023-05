Top 14 : un savant mélange de cadres et de jeunes pour le Stade Toulousain contre Perpignan

Le risque de ce genre de rencontres, c'est clairement d'y laisser des plumes. Qu'un cadre se blesse, avant des échéances autrement plus importantes. Pour autant, et il suffit de revoir la levée de boucliers quand a été révélée la composition du Stade Toulousain face au Stade France, l'adversaire comprendrait mal que ne soient alignés que des "seconds couteaux". Alors face à l'Usap, quatre semaines avant la demi-finale à San Sebastian, le staff rouge et noir a dû faire preuve d'équilibre dans le choix de son XV, et plus largement de ses 23 joueurs qui affronteront les Catalans ce samedi 13 mai à 15 heures.

Charnière Graou-Ramos

Si François Cros, Thomas Ramos (en 10) et Julien Marchand sont alignés dès le coup d'envoi, le banc toulousain est assez étoffé avec Peato Mauvaka, Jack Willis ou encore Cyril Baille. Les métronomes Antoine Dupont et Romain Ntamack ont été laissés au repos en Haute-Garonne, tout comme Thibaud Flament.

"On peut pas se permettre de laisser un joueur dans rien faire pendant quatre semaines. Les entraînements ne remplacent pas l'intensité des matchs", avait plaidé en conférence de presse cette semaine Jean Bouilhou l'entraineur de la défense.

Le Stade Toulousain joue cette année une fin de saison plus libérée, sans match de barrage et sans finale européenne contrairement à 2022. Il se retrouve aussi dans une position d'arbitre du maintien. Puisque après l'USAP, c'est un autre club en lutte pour la survie dans l'élite qu'il affrontera lors de la dernière journée de Top 14, Brive le dimanche 28 mai à Ernest Wallon.