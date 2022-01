Top 14 : un seul changement à Biarritz pour accueillir Perpignan

On prend (quasi) les mêmes et on recommence. Pour la réception de Perpignan ce samedi 8 janvier, le Biarritz Olympique ne procède qu'à un seul changement par rapport au quinze de départ qui a débuté la rencontre face à Bordeaux-Bègles. Au poste de pilier droit, Giorgi Nutsubidze remplace Luka Azariashvili. Sinon pour le reste, Bastien Soury est confirmé en tant que talonneur. Josh Tyrell accompagnera Johnny Dyer en 2e ligne. Tomas Cubelli est associé à Ilian Perraux à la charnière.

Concernant la ligne de trois-quarts, Tevita Kuridrani tient sa place malgré le protocole commotion du week-end dernier. À l'arrière, le staff maintient sa confiance en Joe Jonas, le jeune âgé de 21 ans. De quoi enchaîner un deuxième match en tant que titulaire.

Les compos

J'autorise Gérer mes choix

J'autorise Gérer mes choix

► BO - Usap, à vivre à 17h sur France Bleu Pays Basque

Les déclas d'avant-match

J'autorise Gérer mes choix