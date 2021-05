Top 14 : un Toulouse remanié s'incline lourdement à Toulon (44-10)

C'est une soirée qu'il faudra vite oubliée. Avec une équipe remaniée, le Stade Toulousain n'a pas existé ce samedi soir au stade Mayol face à un RCT qui a inscrit cinq essais dont un doublé de l'ouvreur Louis Carbonel, adroit aussi devant les perches. Ce succès bonifié permet au RCT de repasser à la cinquième place. En encaissant plus de 40 points en 80 minutes (44-10), les hommes d'Ugo Mola ont été sévèrement corrigés par ceux de Patrice Collazo.

Quel que soit ton statut ce n’est pas acceptable

"C’était plutôt propre pendant 30 minutes mais on a manqué cruellement d’efficacité" réagit Clément Poitrenaud après la rencontre. "Quand tu prends 44 points, tu te tais, tu montes dans le bus tu rentres chez toi. Quel que soit ton statut ce n’est pas acceptable" poursuit l'entraîneur des arrières du Stade Toulousain.

Cependant, le Stade Toulousain reste leader du championnat et conserve un matelas confortable grâce aux défaites de La Rochelle à Montpellier (32-22) et de Clermont face au Racing 92 (45-19). Le prochain rendez-vous pour les Rouge et Noir, c'est samedi prochain avec la réception de Bayonne. Ensuite, place à la grande finale de la Champions Cup sur la pelouse de Twickenham face à La Rochelle le 22 mai prochain.

La Rochelle, Toulouse : même combat

Les Rochelais, deuxièmes du Top 14 ont également encaissé cinq essais à Montpellier (32-22). Les Maritimes restaient sur cinq victoires toutes compétitions confondues mais ils jouaient avec un XV entièrement modifié par rapport à celui sorti vainqueur du duel avec les Irlandais du Leinster en demi-finales de la "Champions Cup" samedi dernier. Le MHR en a bien profité pour signer un succès bonifié, précieux dans la course au maintien.