Top 14 : une 29e finale pour Toulouse, après une saison exceptionnelle

La saison du Stade Toulousain aura donc duré 58 semaines. Ponctuée par deux finales et déjà un titre européen en poche. Toulouse, comme en 1996 et comme Toulon en 2014, va tenter de faire le doublé.

Retrouvailles avec les Rochelais

Sur la route des Toulousains va (encore) se dresser le Stade Rochelais. Ce sera la cinquième opposition entre les deux équipes de la saison (il y avait eu un match amical à Limoges l'été dernier). "Du 50-50, ce sera différent de Twickenham", prévient Thomas Ramos. Des Rouge et Noir qui ont encore faim comme l'explique le meilleur marqueur du Top 14 Matthis Lebel : "Tous les weekends on a envie de gagner et s'éclater ensemble. Quand on a été élevé à la mamelle toulousaine, on a envie de faire comme les mecs qu'on regardait à la télé quand on était jeunes. Pourquoi pas, on ne se refuse rien même si on sait que la marche sera très haute vendredi."

11 joueurs opérés cette saison, des corps abîmés

Le Stade Toulousain a très peu de temps pour préparer ce dernier rendez-vous de la saison. Les hommes d'Ugo Mola partiront dès mercredi à Paris. Épilogue d'une saison qui aura donc duré plus de deux 13 mois. Sans public ou presque, avec beaucoup de tests PCR et des corps qui souffrent : "On a eu 11 opérations et plus d'une douzaines de fractures. Ce n'est pas anodin dans une saison. Il y a des mecs qui ont arrêté leur carrière sur blessure. Tout cela nous a nourris d'une forme d'énergie pour aller chercher des résultats peut-être un peu plus profonds que ce qu'on est capables de faire de manière générale", lâche Ugo Mola.

La dernière devant 5.000 spectateurs, pas plus ?

La Ligue Nationale de Rugby a fait une demande auprès du Ministère des Sports pour pouvoir augmenter la jauge au Stade de France ce vendredi mais René Bouscatel, président de la LNR, explique qu'il y a "très peu de chances d'avoir plus de 5.000 spectateurs vendredi." Les associations de supporters ont d'ailleurs déjà été avisées : il y a 725 places à se partager entre les différents groupes de supporters toulousains.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La finale sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.