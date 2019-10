Top 14 - Une charnière toulousaine Bézy-Ramos face à Montpellier

Les Rouge et Noir se déplacent dans l'Hérault, ce samedi. Renforcés par le retour de cadres comme Thomas Ramos et Julien Marchand, ils tenteront de signer leur première victoire à l'extérieur de la saison.

Toulouse, France

Toulouse doit confirmer son bon état de forme, ce samedi 19 octobre à Montpellier pour la 8ème journée de Top 14. L'effectif Rouge et Noir est amputé de joueurs-clés avec les forfaits de Jerome Kaino et de Zack Holmes, mais le Stade peut compter sur ses internationaux Cros, Elstadt et Ramos.

Thomas Ramos à l'ouverture

Titularisé pour les 7 premiers matchs de la saison, l'ouvreur australien Zack Holmes est blessé. C'est Thomas Ramos qui prend sa place au poste de numéro 10 aux côtés de Sébastien Bézy.

Jerome Kaino a rejoint l'infirmerie lui aussi, aux côtés de Richie Gray (genou), Pierre Fouyssac (cuisse), Arthur Bonneval (épaule) et Pita Ahki (genou).

La composition du MHR