TOP 14 : Une deuxième victoire consécutive pour la Section

Ce n’était plus arrivé depuis la montée en top 14 en 2015 de la Section Paloise. Les verts et blancs ont réussi au terme d’un match haletant à empocher une seconde victoire 33 à 23. Comme la semaine passée le compteur n’aura pas attendu longtemps avant d’être débloqué. Dès la troisième minute de jeu Antoine Hastoy a offert le premier essai du match qu’il transformera quelques secondes après. Jusqu’à la fin de la première mi-temps les deux équipes cesseront de se coller pour finir à 17 à 15 au terme des 40 premières minutes.

Au retour du vestiaire, les coéquipiers de Thibault Daubagna ont affichés un autre visage, une attitude plus combative, une présence bien plus forte et des phases de jeu avec de réelles concrétisation. Même si le bonus offensif échappe à la section dans les dernières minutes de la rencontre par manque de réussite, la section empoche les 4 points de la victoire. Après le match face à Montpellier la semaine passée et celui face à Agen ce vendredi, la Section Paloise affiche 8 points au classement.

Le prochain match de la section paloise aura lieu le dimanche 3 octobre prochain face à Brive (à l’extérieur).