TOP 14- Une embellie de très courte durée pour Montpellier battu à Castres

"Quand on joue sa survie, on ne peut pas craquer comme ça. Il va falloir relever la tête et se montrer plus combatifs". Philippe Saint-André, le manager de Montpellier n'a pas caché sa colère après la lourde défaite de ses hommes samedi à Castres, battus 48-17. Les Montpelliérains pensaient avoir mis fin à une série noire après leur victoire contre le Stade Français la semaine précédente mais les Castrais ont douché leurs espoirs. Il affichent désormais huit défaites en neuf matches.

"On a fait un bon début, on a mené 11-3. Après, on n'a pas le droit, surtout dans notre situation, de lâcher comme ça (...). C'est inacceptable, inadmissible" a réagi Philippe Saint-André. Les Héraultais sont en pleine détresse depuis le début de la saison et la situation reste critique, toujours 12èmes au classement avant la fin de cette 16ème journée.

Castres en revanche s'est baladé notamment grâce à son ouvreur Benjamin Urdapilleta. L'Argentin auteur de deux essais, quatre transformations et cinq pénalités, soit 33 points à lui seul, bat au passage le record de points marqués dans un match de Top 14 (Le précédent record en Top 14 était de 32 points, codétenu par Cédric Rosalen avec Narbonne en 2006-2007 et Benjamin Boyet avec l'Aviron Bayonnais en 2012-2013).