Top 14 : "une fin cruelle" pour la Section Paloise face au Racing (29-35)

La défaite de la Section Paloise, cruelle, s'est jouée dans les cinq dernières minutes ce vendredi soir au Hameau... soit le scénario copié/collé du match aller à l'Arena, avec à chaque fois le Racing qui empoche la mise. La Section a livré un grand match, dépensé des trésors d'énergie en défense pour résister, et inscrire notamment deux essais par Giovanni Habel-Kuffner (14e) et Tumua Manu (35e). Malgré aussi 19 points au pied d'Elton Jantjies, le quatrième essai des Ciel et Blanc inscrit par Donovan Taofifenua a d'abord permis aux siens de repasser devant (75e), avant qu'un ultime contre en touche de Baptiste Chouzenoux, à 5 mètres de sa ligne d'en-but, et alors que la sirène venait de retentir, ne prive la Section d'un bonheur immense. 29-35 score final, et beaucoup de regrets pour les Béarnais.

Thibault Daubagna : "On continue de progresser"

Le demi de mêlée de la Section Paloise avait du mal à digérer le scénario de la fin de match, mais assume le choix de l'équipe d'aller en touche plutôt que de viser le point de bonus défensif : "C'est une fin qui est un peu dure et cruelle pour nous... On savait que le Racing venait pour faire un gros match et je pense que nous aussi on a livré une grosse performance dans le combat, l'agressivité et la solidarité. On continue de progresser, on le sent tous, même si là c'est la frustration qui domine tout. Je suis persuadé que le match aurait pu tourner pour nous et on aurait mérité de marquer ce dernier essai, mais à ce niveau, perdre deux touches dans le money-time, c'est le détail qui fait la différence. La marge n'est pas énorme entre cette équipe et nous, il faut qu'on continue comme ça... De toute façon on n'a pas le choix, il nous reste deux matchs, il ne faut plus calculer".

Giovanni Habel-Kuffner : "Le Racing n'avait pas envoyé une équipe de petits garçons"

Auteur du premier essai béarnais suite à une belle combinaison en touche pour s'ouvrir le côté fermé, le 3e ligne samoan avait lui aussi du mal à digérer ce revers : "Cette défaite fait vraiment mal au cœur, on était dedans pendant 80 minutes, c'est vraiment dommage de lâcher ces quatre points. Tout le monde connait notre classement, on sait que chaque point peut compter mais on pensait vraiment pouvoir prendre ce ballon et marquer sur un dernier ballon porté, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. C'était un match très dur, le Racing n'avait pas envoyé une équipe de petits garçons... Physiquement ça a tapé, les défenses ont été fortes des deux côtés, pour ça je suis fier des mecs. Tout le monde voit qu'on peut faire des bonnes choses, on est au niveau. C'est juste pas nôtre soir dans cette fin de match".

Au classement la Section Paloise reste provisoirement 12e, mais à la merci d'un éventuel retour de l'Aviron Bayonnais qui se déplace à Toulouse ce samedi (17 heures). Prochain match pour les Béarnais le week-end du 29 mai à La Rochelle pour l'avant-dernière journée de la saison.