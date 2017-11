Top 14 : une UBB fébrile concède le nul face à Brive (27-27)

Face à des Brivistes très remuants et sans complexes, l'UBB a bafouillé son rugby. Deux essais marqués, quatre encaissés, un match nul plutôt heureux et une très mauvaise opération pour clore le mois de novembre.

Le SU Agen avait adressé un premier avertissement à l'UBB la semaine dernière, la réaction a été bien trop timide pour pouvoir espérer mieux qu'un match nul face à des Brivistes très remontés. Lesgourgues a bien lancé les siens (1e) mais le CAB a très vite répondu avec deux essais de Lapeyre (16e et 18e). Houston a relancé les siens (22e) mais les essais de Masilevu (31e) et Mignardi (42e) ont donné des ailes aux visiteurs. Heureusement pour les joueurs de Jacques Brunel, les buteurs brivistes n'étaient pas en réussite (3/8 soit 13 points échappés).

La défense "portes de saloon" de l'UBB

Après les 23 points encaissés face à Agen, l'Union en a cette fois-ci pris 27. La faute à une défense peu agressive, à l'image de l'essai de Mignardi où Laranjeira a percé avec trop de facilité avant, quelques temps de jeu plus tard, le trois-quart centre n'en fasse de même pour marquer. Sur le premier essai de Lapeyre, les Bordelo-Béglais se regardent sur le renvoi et Lapeyre - avec un peu de réussite c'est vrai - récupère le ballon au milieu de tous.

"On n'a pas retenu la leçon de la semaine dernière, on n'a pas fait le boulot" Adrien Pélissié talonneur @UBBrugbypic.twitter.com/vphQLlhMay — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) November 25, 2017

En deuxième mi-temps, c'est quand elle a serré les boulons que l'UBB a repris le fil du match pour ne jamais lâcher et finalement décrocher ce nul assez flatteur.

"On a été défaillants sur les bases, c'est un faux pas. On s'en sort bien" Jacques Brunel manageur @UBBrugby#FBsport#UBBCABpic.twitter.com/BcCYTF49ov — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) November 25, 2017

Jalibert continue de s'affirmer

Tout n'a pas été mauvais non plus, à commencer par la nouvelle performance plus qu'aboutie de Matthieu Jalibert, très solide dans l'animation, le jeune ouvreur n'a pas eu peur d'attaquer la ligne avec succès à plusieurs reprises. Précis également au pied (6/7) et décisif sur l'essai de Leroy Houston.

Matthieu Jalibert a inscrit 17 points au pied. © Radio France - Justine Hamon

À retenir aussi la performance de Peni Ravaï. Finalement libéré par les Fidji pour disputer ce match, il a avancé à chaque fois avec le ballon, faisant parler son explosivité et sa puissance.

En attendant la fin de cette 11e journée, l'UBB se retrouve 5e au classement. Une place qui ne reflète pas forcément ce qu'a proposé l'Union sur ses deux dernières sorties. Il faudra assurément faire mieux la semaine prochaine face à Pau, sur la pelouse du "nouveau" stade du Hameau.