Top 14 - Union Bordeaux-Bègles : "On a l'impression qu'on vit au jour le jour"

Match contre le Stade Français reporté, calendrier qui se charge, incertitude permanente sur la tenue des rencontres selon les cas positifs au coronavirus dans chaque club...pour l'Union Bordeaux-Bègles, le début de saison est forcément délicat à gérer. Les joueurs, privés de première journée de Top 14, sont impatients de retrouver Chaban-Delmas : ce sera ce samedi, contre Brive. Pour la suite, mieux vaut ne pas trop se projeter, dit l'arrière Nans Ducuing. "Il va falloir qu'on prenne le pli car ça va être, je l'espère, juste le début d'année qui va être compliqué. On a l'impression qu'on vit au jour le jour, avec ce couperet des tests PCR qu'on passe toutes les semaines. "

Tu te concentres toute la semaine pour jouer un match et au dernier moment on te dit que non - Nans Ducuing

"Il faut apprendre à jongler, tu ne joues pas, c'est pas grave, tu restes prêt" poursuit Nans Ducuing. "Tu vas pas faire une soirée parce que tu ne joues pas le week-end. C'est le championnat, on s'adapte et on reste sérieux."

Nans Ducuing : "Des plannings qui changent au dernier moment, des matchs reportés, on n'est pas habitués à ça"

Le sérieux et l'implication, c'est ce que demande Christophe Urios. Le coach est cependant conscient que les plannings qui changent, les matchs qui sautent, peuvent perturber des joueurs. Lui-même ronge son frein. "Le match amical contre Clermont, j'ai l'impression que c'était il y a six mois !" s'exclame-t-il ce mardi en conférence de presse. Il veut garder ses joueurs sur le qui-vive et l'entraînement de mardi, pas assez sérieux à son goût, l'a un peu agacé. "Il ne faut pas se voir trop beaux" a-t-il rappelé.