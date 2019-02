Top 14 - UBB : partition brouillonne mais victoire bonifiée contre Grenoble (47-31)

La mission de l'Union Bordeaux Bègles ce samedi, à domicile, était simple : l'emporter, avec la manière, pour rester fermement accroché au Top 6 du championnat. Dans un match marqué par de nombreux essais mais aussi des imprécisions de part et d'autre, l'UBB finit par vaincre, avec le bonus.

Bordeaux, France

L'équation était simple pour l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi au stade Chaban-Delmas. Gagner, pour garder l'invincibilité à domicile et rester solidement accrochée à sa belle cinquième place. L'adversaire du jour, Grenoble, n'était pas à prendre à la légère. Bien qu'avant-dernier, le FCG venait "faire un peu chier, chercher des points" déclarait Yann Lesgourgues cette semaine. Les Grenoblois ont crânement joué leur chance mais ont manqué de jus en fin de match, tandis que l'UBB, malgré ses 7 essais, a péché dans la précision.

Les individualités sauvent la première période girondine

L'Union Bordeaux-Bègles est sérieusement malmenée par Grenoble dès l'entame de match. Il faut à peine trois minutes aux visiteurs pour inscrire le premier essai. L'UBB, ou plutôt Radradra, réagit aussitôt (6e, 7-7). Mais les girondins ne sont toujours pas dans leur match et se font à nouveau surprendre, par Cordin qui passe en revue toute la défense avant de transmettre à N'Kinsi (12e, 7-14).

Afa Amosa a permis à l'UBB de passer devant juste avant la mi-temps. © Radio France - Justine Hamon

Si l'UBB vire en tête à la pause, c'est grâce à ses individualités, notamment sur le troisième essai, inscrit tout en puissance par Amosa (34e, 21-17).

Grenoble lâche du lest, l'UBB en profite

Le début de seconde période est à l'opposé de l'entame de match. L'Union Bordeaux-Bègles maîtrise bien mieux son jeu et inscrit rapidement deux essais, par Buros (44e) et Roumat (49e). Mais alors que l'UBB semble tenir son bonus offensif face à des Grenoblois visiblement fatigués et pas toujours adroits, elle se rend coupable de plusieurs imprécisions qui profitent aux visiteurs (65e, 40-24).

Matthieu Jalibert, de retour après un an sans compétition, a joué toute la seconde période. © Radio France - Justine Hamon

Grenoble ne rend pas les armes et la fin de match va d'un côté à l'autre. Le 7e essai de l'UBB aurait dû mettre les girondins et leur bonus offensif définitivement à l'abri mais les Grenoblois percent à nouveau la défense et Saseras aplatit. Au bout du bout, le bonus offensif est assuré : mission victoire accomplie (47-31). Pour la manière, la copie est loin d'être parfaite.