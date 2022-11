Top 14 - Union Bordeaux-Bègles : le manager Christophe Urios sur le départ ?

Huit victoires, un match nul et 13 défaites (la dernière à Pau 33/7), c'est le bilan de l'Union Bordeaux Bègles cette saison. Bilan décevant qui inciterait Laurent Marti le président du club, à vouloir se séparer de son manager Christophe Urios, selon le sud ouest . Au-delà des résultats, les relations entre les deux hommes se seraient dégradées depuis le printemps dernier, avant même la demi-finale perdue contre Toulouse à Lille, et le clash entre le manager, Cameron Woki et Mathieu Jalibert.

Toujours selon sud ouest, Laurent Marti aurait déjà reçu son potentiel remplaçant : Yannick Bru, ancien entraîneur de Bayonne et des avants du XV de France. L'ancien talonneur de Toulouse pourrait être accompagné de Thibault Giroud le directeur de la performance des Bleus.

Christophe Urios est engagé avec l'Union Bordeaux Bègles jusqu'en juin 2025. Il avait prolongé son contrat il y a presque un an.