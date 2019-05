Top 14 - Croquée par le LOU (34-10), l'UBB dit sans doute adieu aux phases finales

Face à un LOU loin d'être flamboyant mais redoutablement efficace, les joueurs girondins ont perdu pour la 6e fois consécutive à l'extérieur et ont sans doute dit adieu aux phases finales du Top 14.

Bordeaux, France

Après la claque reçue à Toulon, l'UBB devait relever la tête et accrocher le LOU à son tableau de chasse pour entretenir l'espoir de voir les phases finales. Face à un adversaire efficace à défaut d'être séduisant, l'UBB n'a pas réussi à éviter les habituelles scories qui l'handicapent hors de ses bases et a enchaîné une 6e défaite consécutive à l'extérieur en Top 14 (34-10). La victoire bonifiée met les Lyonnais dans la bonne voie pour des barrages à domicile. Pour l'UBB, elle sonne le glas des espoirs de phase finale.

Un LOU diablement efficace

Deux passages dans les 22 de l'Union Bordeaux-Bègles ont suffi à Lyon pour inscrire deux essais et mener 14-3 après 18 minutes de jeu. Malgré sa détermination palpable et son occupation de la moitié de terrain adverse, l'UBB commet trop de fautes pour espérer recoller. Brouillonne, hachée par des en-avants de part et d'autre, la première période s'achève sur trois essais refusés, coup sur coup, aux Lyonnais.

Le fait marquant : 3 essais refusés en 4 minutes !

La bronca descendue des tribunes lorsque l'arbitre a sifflé la mi-temps au lieu d'un essai pour le LOU était à la hauteur de la frustration lyonnaise. En moins de 4 minutes, 3 essais ont été logiquement refusés au LOU après arbitrage vidéo. L'UBB n'en profitera pas en seconde période.

Le bonus offensif aux Lyonnais

Si l'UBB revient mieux en seconde période, inscrivant son premier essai par l'intermédiaire de Blair Connor (46e), le répit est de courte durée. Manquant d'assurance sur les situations offensives, à l'image de cette longue séquence terminée par un en-avant à l'entrée des 22 mètres du LOU (62e). Après le 3e essai lyonnais (73e), l'UBB semble lâcher prise et les Lyonnais raflent le bonus offensif à quelques secondes du terme (34-10).

Une dernière penaltouche non trouvée par Brock James, symbole d’une saison encore manquée pour @UBBrugby .... #TOP14#LOUUBB — Comane Felix (@ComaneF) May 5, 2019

Mathématiquement, l'Union Bordeaux-Bègles n'est pas hors course pour les phases finales. Mais il faudra compter sur les faux-pas des adversaires et largement s'imposer face au leader Toulouse puis à La Rochelle. L'espoir est réduit à peau de chagrin.