Top 14 - Union Bordeaux-Bègles : Matthieu Jalibert enfin de retour contre Grenoble

Le jeune demi d'ouverture, qui n'a plus participé à un match en compétition depuis plus d'un an en raison d'une blessure récurrente au genou gauche, va faire son grand retour dans le groupe de l'UBB, ce samedi, contre Grenoble.

Son soulagement est palpable. "Ça y est, enfin" sont ses premiers mots en conférence de presse, ce mercredi. Après une année empoisonnée par une blessure au genou gauche, Matthieu Jalibert va enfin intégrer le groupe de l'UBB pour le match face à Grenoble, ce samedi. Le jeune demi d'ouverture (20 ans) n'a plus joué en compétition depuis le 2 février 2018, jour de sa première blessure, lors de sa première et unique sélection avec la France. Il aurait dû revenir pour le début de saison 2018-2019 avec l'UBB mais le même genou a de nouveau lâché, le 17 août, lors d'un match amical.

Il y a eu des étapes difficiles - Matthieu Jalibert

Matthieu Jalibert l'assure, cette fois, le genou est bien remis. "Je m'étais fixé des objectifs" déclare-t-il, "pour revenir en forme et sans prendre de risques." Un retour en forme qui n'a pas toujours été simple. "Il y a eu des étapes difficiles" reconnaît-il. De retour à l'entraînement il y a un mois, il figurait parmi les joueurs supplémentaires du groupe bordelais face à Clermont. La réception de Grenoble le verra ce samedi sur la feuille de match, comme remplaçant. Une étape de plus pour celui qui se dit "peut-être plus fort mentalement" après son année cauchemardesque.

Je suis serein, je sais ce que j'ai à faire - Matthieu Jalibert

Pour son premier match officiel de la saison, Matthieu Jalibert dit ne pas ressentir de pression particulière. "Je suis serein, je sais ce que j'ai à faire. Il faut que je refasse ma place, que je refasse des performances." S'il a eu des craintes lors de son retour à l'entraînement "sur les premiers appuis", elles se sont désormais envolées. "Les appréhensions sont parties. Maintenant, je sais que ça tient, et j'ai hâte de pouvoir jouer."

La Coupe du monde au Japon "dans un coin de la tête"

Le prometteur ouvreur a vu son ascension stoppée brutalement par ses blessures. Lui qui avait intégré le XV de France à l'âge de 19 ans et avait terminé son unique sélection par une rupture du ligament a dû se résoudre, après sa rechute en août, à regarder le Tournoi des VI Nations derrière un écran. Son sentiment sur les défaites successives du XV de France ? "Je suis triste et un peu déçu pour eux car je sais le travail qui est fait à l'intérieur (...) c'est compliqué à vivre, je pense qu'il faut qu'ils retrouvent la confiance (...) c'est une question de temps avant que les résultats reviennent."

Du temps, Matthieu Jalibert est conscient qu'il n'en a pas beaucoup pour postuler à une place chez les Bleus pour la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre). Il n'en fait cependant pas une obsession. "Déjà, bien jouer avec le club, retrouver mes sensations" tempère-t-il. Le retour chez les Bleus, "ça viendra si ça doit venir. Certes, ça reste dans un coin de ma tête car j'y ai goûté et j'ai envie d'y re-goûter. Mais j'espère d'abord bien revenir avec le club."

Une fois qu'on a joué en équipe de France, on a un autre statut - Matthieu Jalibert

Il reste 10 matchs à l'UBB pour accrocher le Top 6, son objectif. 10 matchs pour que Matthieu Jalibert revienne à son meilleur niveau. Il a conscience que son retour sera scruté. "Quand on a joué en équipe de France, on a un autre statut (...) après, je pense que les gens ne sont pas 'bêtes', entre guillemets. Je reviens d'un an, ce n'est pas sur le premier match ou le deuxième qu'on va me juger. Je ne me sens pas plus attendu qu'un autre."