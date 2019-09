Top 14 - L'Union Bordeaux-Bègles écrase le Stade Français (52-3)

Bordeaux, France

Trois sur trois et la quatrième victoire consécutive dans le viseur. L'Union Bordeaux-Bègles, en position de co-leader à l'issue de la troisième journée, revenait à Chaban-Delmas avec l'intention de conclure le premier bloc du championnat sur une bonne note. Devant son public, l'UBB a démarré très fort et n'a jamais tremblé, décrochant le bonus offensif (52-3).

Soir de premières

Les 20 premières minutes sont à sens unique sur la pelouse de Chaban-Delmas. L'Union Bordeaux-Bègles tient le ballon et permet à trois joueurs d'inscrire leur premier essai sous les couleurs girondines : Cordero allume la première mèche (3e, 5-0) puis Lucu s'offre seul son essai (16e, 15-0) et Tabidze conclut ce départ canon au terme d'un très beau mouvement (21e, 22-3). Si elle marque ensuite le pas et manque de maîtrise en mêlée, l'UBB n'est pas vraiment inquiétée par des Parisiens coupables de nombreuses scories, et mène confortablement à la pause (24-3).

Pluie d'essais à Chaban

Le Stade Français revient sur le terrain avec plus d'agressivité mais l'UBB hausse également le ton et tient bon en défense. Jamais les Parisiens ne parviendront à aplatir dans l'en-but girondin et ils finissent par lâcher prise, laissant l'UBB inscrire quatre nouveaux essais.

Les entrants de la seconde période participent à la fête. Yann Lesgourgues, une poignée de secondes après son entrée en jeu, inscrit le 4e essai girondin (52e, 29-3). Ce sont sept marqueurs différents qui font plaisir aux quelques 15 000 spectateurs, avec Kaulashvili, Woki puis finalement Jalibert. Comme un symbole, l'homme en forme du début de saison (4 matchs, 4 essais) inscrit l'ultime essai quasiment sur la sirène. L'UBB suit le rythme du LOU et reste au contact.

Les réactions