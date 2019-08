Top 14 - L'UBB leader provisoire après sa victoire bonifiée face à Toulon (34-12)

Bordeaux, France

Après Toulouse, Toulon ? Christophe Urios avait prévenu, la tâche ne serait pas facile pour l'UBB, face à un RCT désireux d'oublier sa précédente saison et qui avait largement battu Agen en ouverture du Top 14 (44-25). Malgré une indiscipline dont a efficacement profité Toulon, l'UBB a maîtrisé son match et a pu compter sur un excellent Matthieu Jalibert (34-12).

Matthieu Jalibert flambe

Douze points sur dix-sept. A la pause, les statistiques de Matthieu Jalibert parlent pour lui. L'UBB mène 17 à 9 et le jeune ouvreur y est pour beaucoup. Une pénalité et deux transformations réussies, un essai inscrit. L'Union Bordeaux-Bègles a assez logiquement pris les devants face à une équipe toulonnaise qui passe beaucoup de temps à défendre. Mais le RCT a su profiter de l'indiscipline de l'UBB pour rester au contact, grâce à 3 pénalités (17-9).

L'UBB reprend tambour battant et inscrit un essai après une minute de jeu en seconde période (24-9). Si elle retombe dans ses travers et offre encore des points à Toulon sur pénalité, l'UBB maîtrise son match face à un RCT qui semble se perdre au fil des minutes. Rémi Lamerat, auteur d'un doublé, se voit offrir un essai sur un plateau par Jalibert, qui tape par-dessus la défense toulonnaise (52e, 34-12). Avec une équipe de Toulon à la dérive, la fin de match est décousue. L'UBB, elle, gère et décroche le bonus offensif.

