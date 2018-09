Tous trois en fin de contrat à la fin de la saison, Benjamin Urdapilleta, Kevin Firmin et Armand Batlle viennent de prolonger leur bail avec le Castres Olympique.

Armand Battle est lié au CO jusqu'en 2021.

Castres, France

Les trois hommes sont désormais liés avec le CO jusqu'en 2021, annonce le club ce vendredi soir.

Des prolongations importantes malgré le départ du manager Christophe Urios en fin de saison. Il sera remplacé Mauricio Reggiardo, actuellement en poste à Agen.

780 points sous le maillot du CO pour Urdapilleta

"Au club depuis 2015, Benjamin Urdapilleta prolonge de deux ans avec le Castres Olympique. Notre ouvreur argentin a déjà inscrit plus de 780 points sous nos couleurs et a terminé deuxième meilleur réalisateur du TOP 14 la saison dernière.

_Auteur de 14 essais l’an passé et meilleur marqueur d’essais du club, Armand Batlle, arrivé en 2017 en provenance de Grenoble, prolonge son bail de deux années et jouera donc en bleu et blanc jusqu’en 2021.

C’est aussi le cas de Kévin Firmin. Le talonneur, arrivé l’an dernier de l’US Dax, a participé la saison dernière à 11 feuilles de matches",_ explique le communiqué du Castres Olympique.