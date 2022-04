Top 14 : Urios et O'Gara sanctionnés d'un blâme après leur altercation

Les managers de Bordeaux-Bègles et du Stade Rochelais ont été reconnus responsables "d'indiscipline" et de "nervosité" par la commission de la Ligue nationale de rugby. Un blâme a été prononcé pour Urios et O'Gara, mais pas de match de suspension...