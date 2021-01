Top 14 : vainqueur de Toulon (31-18), l'UBB reste "dans le tempo"

"L'équipe qui avait envie de gagner a gagné." La mine des mauvais jours, le manageur toulonnais Patrice Collazo résume une rencontre où l'UBB a été plus déterminée.

Une entame autoritaire et beaucoup d'efficacité pour concrétiser ses temps forts. D'abord par Cameron Woki à la conclusion d'un mouvement collectif (7-0, 3ème) puis par Matthieu Jalibert sur un exploit individuel (14-3, 22ème).

On sentait que c'était un match important. Il ne fallait pas le rater.

"On a mis beaucoup de rythme d'entrée, explique le centre Jean-Baptiste Dubié. On voulait montrer qu'on était chez nous et imposer notre rythme, notre jeu." Un essai de Toeava au retour des vestiaires et quelques soucis en mêlée fermée n'empêcheront pas l'Union de maîtriser la fin de match et de battre enfin une équipe du Top 6.

Quatre points précieux pour recoller au peloton des candidats à la qualification et de la confiance pour aborder la réception de Lyon dimanche prochain.

Jean-Baptiste Dubié et Romain Buros à la lutte avec Ma'a Nonu. © Radio France - Justine Hamon

Satisfait d'un équilibre retrouvé dans le jeu, Christophe Urios estime son équipe en progrès même si la route est encore très longue.

"On sentait que c'était un match important, rappelle le manageur. Il ne fallait pas le rater. Mais aujourd'hui on n'a rien gagné, on a juste fait un point de passage essentiel et j'ai trouvé qu'on l'a bien fait. C'est excitant. On est accroché à ce rythme. Il y a peu d'équipes qui craquent pour le moment. On est un peu en retard mais on est dans le tempo."

La tuile de la journée, c'est la blessure de Santiago Cordero. L'ailier argentin, auteur de sept essais depuis le début de saison, souffre d'une luxation à l'épaule. Une absence de plus dans des lignes arrières déjà impactées (Cros, Moefana, Ducuing).

Et avec Lyon, deux matchs de Champions Cup et deux autres d'affilée face à Clermont, l'UBB aura besoin de toutes ses forces vives en ce début d'année pour rester en phase avec ses ambitions.