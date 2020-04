Selon l'Equipe, les présidents de club et la Ligue nationale de rugby se sont majoritairement prononcés en faveur de l'arrêt définitif de la saison mercredi soir. Officialisation prévue jeudi.

Top 14 : vers une fin de saison pour les clubs et son champion le Stade Toulousain ?

Le Stade Toulousain ne remettra sans doute pas son titre en jeu. Les présidents de club et la Ligue nationale de rugby se sont réunis par téléphone mercredi soir. Selon l'Équipe, ils se sont majoritairement prononcés en faveur de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 du Top 14. La décision devrait être officialisée ce jeudi.

Toujours selon L'Equipe, la tendance irait à ne pas désigner un champion de France. Le scénario d'organiser des phases finales fin août, avec les quatre premiers du classement actuel et sans le Stade champion en titre (7e), tomberait à l'eau.

Quant au classement final et aux participations aux coupes d'Europe la saison prochaine, rien n'a été arrêté non plus. Rappelons que le Stade Toulousain est toujours qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup face à l'Ulster.